Medico di famiglia picchiato a calci e pugni in faccia per un certificato medico

A cura di Pierluigi Frattasi

Medico di famiglia picchiato dal paziente a calci e pugni in faccia per un certificato medico. Sarebbe accaduto questa mattina a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Il medico sarebbe stato aggredito nel suo studio. A denunciare l'accaduto l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, presieduta da Manuel Ruggiero. La vittima sarebbe stata poi soccorsa dagli altri pazienti che erano nello studio medico. Sarebbe arrivata un'ambulanza del 118, che avrebbe trasportato il ferito al Pronto Soccorso. Sul posto sarebbero poi intervenuti i carabinieri, per i rilievi del caso.

Secondo l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, si tratterebbe della 17esima aggressione contro il personale sanitario, medico-infermieristico, avvenuta a Napoli nel 2023. Ecco di seguito cosa scrive l'associazione: