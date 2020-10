"Il dottore Ernesto Celentano, medico di famiglia di Secondigliano, è vivo, anche se ricoverato in gravi condizioni presso l'Ospedale Cotugno di Napoli". Lo comunica la famiglia a Fanpage.it, attraverso lo Studio degli Avvocati Fabbricatore & Sasso del Verme.

“È falsa notizia del decesso del dottor Ernesto Celentano presso l’Ospedale Cotugno di Napoli – precisa la nota della famiglia – in quanto il dottor Celentano, pur in gravi condizioni, è tuttora fortunatamente in vita, ricoverato presso il Reparto di Terapia intensiva del detto nosocomio”. La redazione di Fanpage.it pubblica questa precisazione su richiesta della famiglia.