Medici del 118 derubati mentre salvano paziente a Secondigliano: rubate le borse dall’ambulanza

L’ambulanza vandalizzata / Foto Nessuno Tocchi Ippocrate

Approfittano dell'assenza di medici e infermieri del 118 impegnati a salvare la vita ad un paziente, per derubarli di tutti i loro averi lasciati nell'ambulanza parcheggiata in strada. Il furto è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 22 gennaio, attorno alle ore 19,30, a Secondigliano, quartiere nord di Napoli. A denunciarlo l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, presieduta da Manuel Ruggiero: "Un gesto grave e inqualificabile – commenta l'associazione – compiuto ai danni di operatori sanitari impegnati a salvare vite umane. L’associazione rivolge un appello agli autori del furto: se esiste ancora un minimo di coscienza civica, contattateci e provvedete alla restituzione di quanto rubato".

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda saranno le indagini delle forze dell'ordine a ricostruire cosa sia avvenuto e ad identificare i responsabili. Secondo quanto denunciato da Nessuno Tocchi Ippocrate, l'associazione che tutela il personale sanitario dalle aggressioni, l'ambulanza del 118 sarebbe stata derubata, "durante un intervento a Secondigliano. Alle ore 19:30 l’ambulanza del 118 “Miano”, in servizio per l’ASL Napoli 1 Centro – scrive Ruggiero – era impegnata in via del Cassano, nel quartiere Secondigliano, per un intervento di soccorso al domicilio di un paziente. Al termine dell’intervento, rientrato al mezzo, l’equipaggio ha fatto la spiacevole scoperta: uno dei vetri dell’ambulanza era stato infranto e alcune borse contenenti effetti personali dei soccorritori erano state sottratte". Da qui, l'appello ai ladri a restituire il maltolto.