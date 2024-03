video suggerito

Med Exhibit Print, alla Mostra d'Oltremare tiene banco l'arte e la stampa digitale "Med Exhibit Print 2024": dal 4 al 6 aprile alla Mostra d'Oltremare la fiera dedicata a stampa digitale e arti grafiche.

A cura di Redazione Napoli

Con lo scudetto del Napoli l'anno scorso città è diventata davvero il regno della stampa digitale, tra magliette, adesivi, striscioni disseminati in ogni parte della città. Il settore è in continua evoluzione sia tecnologicamente sia nel mercato nazionale e internazionale. Se ne parlerà ampiamente nella seconda edizione della "Med Exhibit Print", la fiera della "visual communication": dal 4 al 6 aprile 2024 alla Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta (Padiglione 6)

Le migliori aziende del comparto in esposizione: dalla stampa al taglio ai processi di allestimento, dal dopo stampa alla gadgettistica personalizzata ed ai classici materiali di consumo, spaziando tra il cucito industriale, la comunicazione visiva e la personalizzazione a 360 gradi. Un'occasione per favorire le sinergie d'impresa e promuovere le novità del momento facendo provare, dal vivo, prodotti e attrezzature volti a migliorare la qualità del lavoro. La kermesse, organizzata da Event's Way – Eventi & Comunicazione, con il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli, avrà uno sponsor d'eccezione: il colosso Agfa. La fiera di Fuorigrotta, di cui direttore è Massimo Solimene, è diventata rapidamente uno dei punti di riferimento per tutti gli operatori del settore delle arti grafiche, dando lustro e visibilità alle realtà campane e meridionali in generale, fino a portare alcuni tra i principali marchi nazionali ed internazionali ad esporre nella "vetrina partenopea". Francesco Sorbino, amministratore di Event's Way, spiega che il prossimo step, «sarà l'internalizzazione della fiera che, a partire dal 2025, diventerà itinerante facendo tappa a Bari».