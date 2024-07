video suggerito

I Metamostri al Giffoni Film Festival con un episodio sull’autodeterminazione delle bambine Al Giffoni Film Festival un episodio de “I Metamostri” dedicato all’all’autodeterminazione delle bambine. Il format, prodotto da Ciaopeople, ha superato ad oggi i 27 milioni di visualizzazioni su YouTube. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

I Metamostri "sbarcano" a Giffoni Valle Piana per il Festival del film che si terrà nella cittadina salernitana a fine luglio. E per l'occasione, il 24 luglio verrà proiettato un episodio realizzato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: "Femmine vs Maschi", episodio dedicato all’autodeterminazione delle bambine.

“L’episodio Femmine vs Maschi affronta il tema cruciale dello stigma di genere", ha spiegato Luca Iavarone, direttore editoriale di Metamostri, "Il ruolo che bambine e bambini sceglieranno di ricoprire in società dipende tanto dai giochi che gli proponiamo oggi, dall’apertura mentale che esercitiamo nell’educarli e dalle gabbie che smantelliamo attorno alla loro identità".

Il tema centrale della puntata è l’autodeterminazione delle bambine, rappresentato attraverso il personaggio di Kika, una vivace metamostriciattola di 5 anni che sfida i ruoli di genere imposti dalla società: un personaggio che incarna l'entusiasmo e la creatività delle bambine che vogliono superare le barriere di genere. E in occasione del Festival, i Metamostri usciranno dal Metamondo per incontrare bambine e bambini dal vivo: prima della proiezione del film, infatti, Kika sfilerà sul blu carpet e, dopo la proiezione, il pubblico avrà l'opportunità di assistere a un coinvolgente show a sorpresa con il personaggio Bumba e il talent Tata.

Il format Metamostri, prodotto da Ciaopeople, è dedicato all’educazione emotiva dei più piccoli, ed ha superato ad oggi i 27 milioni di visualizzazioni su YouTube, con una linea pedagogica attenta e verificata, con il Patrocinio dell'Università Federico II di Napoli, dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali.