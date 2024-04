McDonald’s assume 40 addetti a Napoli per piazza Municipio e Galleria Umberto: come candidarsi

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

McDonald’s assume 40 persone a Napoli. Si cercano addetti per sala e cucina nei ristoranti di piazza Municipio-via Medina e Galleria Umberto I, due sedi nel cuore del centro storico partenopeo, facilmente raggiungibili anche con i mezzi pubblici. Il colosso del fast food internazionale ha aperto posizioni per addetti alla Ristorazione​-​Crew. L'annuncio di lavoro pubblicato da McDonald’s propone contratti part-time ed è rivolto a persone di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso, nel rispetto del decreto legislativo 198/2006.

McDonald's cerca personale per sala e cucina a Napoli

L'azienda ricerca per i ristoranti McDonald's di Napoli Medina e Napoli Galleria Umberto I 40 addetti Ristorazione​-​Crew, che abbiano un "approccio multitasking, flessibilità, gestione del tempo e spiccato orientamento al cliente". L'attività richiesta si divide tra cucina e sala ristorante:

In cucina, come recita l'annuncio, il Crew prepara prodotti dalla qualità eccellente, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei Clienti, ha la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione. In sala, si occupa di accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi menù e si impegna affinché possano vivere un’esperienza piacevole all’interno dei nostri ristoranti.

I requisiti e come candidarsi

Quali sono i requisiti richiesti per candidarsi in McDonald's? Occorre in primo luogo avere il Diploma di scuola media superiore, ma anche "orientamento al lavoro di squadra, flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative". In Italia McDonald’s è oggi presente con più di 670 ristoranti e impiega oltre 32.000 persone, il 92% con un contratto stabile, che servono ogni giorno quasi 1,2 milioni di clienti.

