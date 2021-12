McDonald’s apre a Battipaglia, tutto pronto per l’inaugurazione Il prossimo 21 dicembre, nel Municipio di Battipaglia si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’apertura del nuovo ristorante McDonald’s.

A cura di Valerio Papadia

È tutto pronto per l'inaugurazione del nuovo ristorante McDonald's a Battipaglia, nella provincia di Salerno, che aprirà i battenti entro la fine dell'anno. Martedì 21 dicembre, alle ore 11, al piano terra del Municipio di Battipaglia, in piazza della Cultura e della Cittadinanza, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'apertura del nuovo fast food nella città della Piana del Sele: all'evento parteciperanno la sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, il dottor Luigi Snichelotto, partner di McDonald's per le province di Salerno e Potenza, e le rappresentanze istituzionali.

Dove aprirà il nuovo McDonald's a Battipaglia

Il nuovo ristorante McDonald's a Battipaglia sorge in via Carmine Turco, al confine con la strada statale 18: il fast food si sviluppa su un'area di circa 5mila metri quadrati, di cui 400 saranno dedicati a un bar e un ristorante e 2mila invece a parcheggi ceduti all'amministrazione.

Soltanto la scorsa estate, la nota catena di fast food aveva rimpolpato le fila del proprio organico in tre ristoranti che sorgono tra Salerno e la sua provincia, assumendo 23 persone tra i locali della città capoluogo, di Eboli e di Pontecagnano. A qualche mese di distanza, come annunciato proprio la scorsa estate, sta per aprire i battenti anche il ristorante di Battipaglia.