McDonald’s cerca personale da inserire solo nei ristoranti della Provincia di Salerno, in particolare nella città capoluogo di provincia (9 persone), ad Eboli (6 persone) e Pontecagnano (8), a cui si aggiungono le figure richieste per Potenza.

È possibile inviare la propria candidatura per un posto nei vari ristoranti direttamente sul sito alla voce «lavora con noi», attraverso la compilazione di un questionario circa diverse tematiche, tra cui la disponibilità oraria e il tipo di mansioni a cui si è interessati e il caricamento del curriculum vitae. I candidati ritenuti idonei – questo è l'iter spiegato in una nota – verranno contattati da McDonald’s e invitati a un colloquio individuale, che sarà anche l’occasione per ottenere tutte le informazioni sull’azienda e sul lavoro.

Luigi Snichelotto, partner McDonald’s Salerno e Potenza spiega in una nota: