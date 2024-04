video suggerito

La gita della scuola si trasforma in incubo: intossicati 8 studenti e un insegnante Otto studenti e un docente di un istituto superiore di Mercato San Severino, nella provincia di Salerno, sono rimasti intossicati durante una gita in Toscana.

A cura di Valerio Papadia

La gita con la scuola, uno dei momenti più attesi dell'anno, si è trasformata in un incubo per studenti e professori dell'Isis "Publio Virgilio Marone" di Mercato San Severino, nella provincia di Salerno: 8 ragazzi e un insegnante sono rimasti intossicati nel corso di un viaggio d'istruzione in Toscana. Da quanto si apprende, i primi sintomi sono insorti dopo che la scolaresca ha consumato la cena domenica sera: quattro studenti e un insegnante sono stati ricoverati in ospedale a Pescia, mentre altri quattro studenti in ospedale a Firenze. L'Asl di competenza ha avviato le debite indagini per ricostruire con precisione cosa sia accaduto alla scolaresca in gita e le eventuali cause dell'intossicazione.

Gli studenti e il docente intossicati stanno meglio

Sintomi lievi, per fortuna, quelli che hanno colpito studenti e professore, le cui condizioni di salute non sono preoccupanti e che, anzi, sono già in via di miglioramento, come ha confermato il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma, nel corso di una intervista a Radio Alfa. Il primo cittadino del comune del Salernitano sta seguendo con attenzione la vicenda dei suoi concittadini, che a breve dovrebbero fare ritorno in Campania.