Maximall Pompei, oggi l’apertura: orari e negozi nel centro commerciale a Torre Annunziata Apre oggi 14 dicembre il Centro Commerciale Maximall Pompeii di Torre Annunziata. I negozi all’interno, gli orari di apertura, le info. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Apre oggi 14 dicembre alle 10.30 il Centro Commerciale Maximall "Pompeii" di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Si tratta di uno dei più grandi centri commerciali del meridione, che apre al pubblico dopo un lungo travaglio. All'interno, numerosi marchi italiani e internazionali come Mondadori, Hamleys, Tommy Hilfiger, Victoria’s Secret, Nike, Max&Co, Calvin Klein, Patrizia Pepe, Marella solo per citarne alcuni. Tanti brand anche nell'area food, come Mennella, Gino Sorbillo, Casa Caldarelli e Michele Express a catene del calibro di Starbucks, KFC, Mc Donald’s, Poke House, la Padineria e Signorvino. L'apertura arriva dopo diversi rinvii, in particolare nell'ultimo mese quando l'apertura è slittata dal 28 novembre al 7 dicembre prima e poi a data da destinarsi prima dell'ufficialità del 14 dicembre.

Maximall di Torre Annunziata, gli orari del centro commerciale

Il Centro Commerciale Maximall Pompeii di Torre Annunziata è aperto tutti i giorni. I negozi al suo interno aprono al pubblico dalle 9.30 alle 21.30, mentre i ristoranti continueranno il servizio fino alla mezzanotte. Nei giorni "rossi" come Pasqua, Natale e Capodanno, ci saranno orari particolari, disponibili in prossimità delle feste stesse.

I negozi del Maximall a Torre Annunziata, cosa ci sarà nel centro commerciale

All'interno del Centro Commerciale Maximall Pompeii ci sono oltre 150 negozi, boutique di grandi griffes della moda, gioiellerie, alimentari, arredamento, elettronica e tanti ristoranti, tra cui anche le pizzerie Sorbillo e Da Michele Experience, caffetterie italiane, le catene americane del fast food Mc Donald’s e KFC e la caffetteria Starbucks, la gelateria Mennella, Mascolo, ristoranti di sushi e piadinerie, solo per citarne alcuni. I punti vendita saranno aperti tutti i giorni, da lunedì alla domenica, dalle 9,30 alle 21,30, mentre i ristoranti continueranno a servire cibo e bevande fino alla mezzanotte. L’elenco dei negozi e dei ristoranti del Maximall Pompeii è stato pubblicato sul sito ufficiale ed è disponibile anche qui.