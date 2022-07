Maxi party con 700 persone, musica altissima e zero autorizzazioni: sequestrato locale a Coroglio Il locale non era autorizzato per l’evento. Sanzionati anche 12 parcheggiatori abusivi, multate 45 auto per divieto di sosta.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Mega-festa con musica alta e più di 700 persone al ristorante di Coroglio, ma mancano le autorizzazioni. Così la Polizia Municipale intervenuta sul posto ha dovuto sequestrare il locale. È accaduto questo fine settimana ad un locale che si trova nei pressi dell'ex Ilva. Per la serata era stata organizzata una "serata danzante" con 707 persone senza le autorizzazioni relative alla agibilità e alla sicurezza: per questo al titolare è stato notificato un provvedimento di sequestro penale del locale, oltre a un verbale per violazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per aver organizzato un pubblico spettacolo con musica dal vivo, con conseguente sequestro anche della strumentazione musicale. L'organizzatore della serata è stato denunciato alla magistratura.

Sanzionati 12 parcheggiatori abusivi, multate 45 auto per divieto di sosta

L'operazione rientra nell'ambito dei controlli sulla movida effettuati dalla Polizia Locale di Napoli in orari serali e notturni. Sono 5 nel complesso i verbali elevati a locali di Bagnoli per aver violato le prescrizioni di impatto acustico diffondendo musica. Nelle adiacenze dei locali controllati venivano sorpresi e verbalizzati 12 parcheggiatori abusivi ai quali venivano sequestrati i proventi illeciti per circa 700 euro ed elevati 45 multe per divieto di sosta.

Controlli anche al centro storico

Sul fronte dei controlli di Polizia Stradale gli Agenti della Municipale hanno effettuato in coordinamento con la Polizia di Stato controlli nella zona di Montecalvario, elevando 24 verbali per violazioni al Codice della Strada, dalla sosta irregolare alla mancata copertura assicurativa e alla guida senza patente, con 1 sequestro e affidamento al custode acquirente e 6 rimozioni di veicoli per sosta irregolare.

Leggi anche Finto tecnico dell'Enel lega e rapina anziana a Napoli

Ulteriori postazioni di controllo sono state assicurate dal Reparto Motociclisti del Gruppo Intervento Territoriale in Piazza Trieste e Trento, Piazza Municipio, Via Petrarca e nella zona della Stazione Centrale, dove sono stati controllati 53 veicoli, elevando 23 verbali di contravvenzione per guida senza patente, assenza copertura assicurativa e documenti di circolazione, e altri comportamenti vietati alla guida, oltre ad effettuare 9 fermi/sequestri quali sanzioni accessorie per le infrazioni rilevate. Sei le pattuglie automontate impegnate dalla Polizia Locale in piazza Garibaldi al fine di contrastare le criticità legate allo svolgimento dei mercatini abusivi. In totale sono stati diciotto gli operatori che hanno assicurato il presidio del territorio fino alle ore 24.00.