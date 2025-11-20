Maxi-blitz dei carabinieri al campo nomadi di Gianturco: portate via auto di lusso col carro attrezzi

Foto Fanpage.it

Maxi-blitz dei carabinieri al campo nomadi dell'ex mercato ortofrutticolo a Gianturco, nel quartiere Poggioreale di Napoli. Rimossi con i carri attrezzi auto di lusso e furgoni. L'operazione, a quanto apprende Fanpage.it, è scattata alle prime luci dell'alba di questa mattina, giovedì 20 novembre. Sul posto sono intervenute una decina di gazzelle dei carabinieri con 6-7 carri attrezzi. I militari dell'Arma sono entrati all'interno del campo rom di via Costantino Grimaldi – di fronte al parcheggio del Tribunale di Napoli – con i carri attrezzi, portando via diversi veicoli, tra i quali anche auto costose. Non è la prima volta che avviene una operazione delle forze dell'ordine nel campo nomadi di Poggioreale. Era già accaduto in passato. Mentre sulla stessa zona sono attive politiche di inclusione sociale da parte del Comune di Napoli e di assistenza con l'aiuto della Chiesa.

Gli abitanti: "Va riqualificato l'ex mercato"

"Stamattina – racconta Mario Maggio, residente della zona – si è verificato un grande blitz dei carabinieri nel campo nomadi di Gianturco. Presenti una decina di gazzelle e molti carri attrezzi. Sono state prelevate auto di lusso. Siamo grati alle forze dell'ordine per le continue operazioni di controllo costante del territorio per contrastare i fenomeni illeciti, rapine furti e aggressioni, per rendere Poggioreale un quartiere migliore. Il mercato di Gianturco, prima ortofrutticolo, poi del ferro e dei metalli, fu abbandonato anni fa. Le attività commerciali lasciarono la zona che poi fu occupata. Dispiace che un polo mercatale, che portava, con l'indotto anche benefici al territorio, sia abbandonato da anni. Sarebbe auspicabile un intervento dell'amministrazione per riqualificare tutta l'area".