Maurizio Costanzo direttore del Summer Fest a Palazzo Reale, concerti e incontri nel Giardino Romantico

A cura di Valerio Papadia

Sarà il popolare giornalista Maurizio Costanzo il diretto dell'edizione 2022 del Palazzo Reale Summer Fest di Napoli, la rassegna di incontri e concerti che si svolge ogni estate, come suggerisce il nome, al Palazzo Reale di Napoli, precisamente nel Giardino Romantico: per quest'anno, la rassegna è prevista dal 29 giugno al 30 luglio. "Palazzo Reale Summer Fest è la riprova di quanto le scelte culturali diano nuovi stimoli e in particolare alla città di Napoli che sta vivendo un momento di rinascita" ha dichiarato Maurizio Costanzo. Tanti gli ospiti attesi nel Giardino Romantico di Palazzo Reale, da Fiorella Mannoia ai napoletani Foja per quanto riguarda i concerti, ma anche il giornalista Marco Travaglio e il comico Enrico Brignano. Previste, inoltre, anche due serate speciali, una delle quali dedicate a Luciano De Crescenzo, morto il 18 luglio del 2019 a 90 anni.

Fu Costanzo a lanciare la carriera di De Crescenzo

È proprio grazie a Maurizio Costanzo se Luciano De Crescenzo decise di lasciare il suo lavoro di ingegnere all'Ibm a Milano per dedicarsi, a tempo pieno, all'arte, alla scrittura e alla regia. Nel 1977, De Crescenzo pubblicò il suo primo libro, quel "Così parlò Bellavista" che si potrebbe considerare quasi il manifesto della sua filosofia e dalla sua arte, ma tuttavia non lasciò il posto fisso nella grande azienda informatica. Fu soltanto all'inizio degli anni Ottanta, quando Maurizio Costanzo lo volle a "Bontà loro", talk show in onda su Rai Uno: proprio grazie al successo ottenuto con la partecipazione al programma, De Crescenzo si dedicò esclusivamente alla sua carriera artistica.