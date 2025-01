video suggerito

Mattarella in chiesa da don Patriciello: “Sono qui per il futuro dei bimbi di Caivano “ Il Presidente della Repubblica ha parlato in chiesa da don Patriciello: “I miei auguri sono per il futuro dei giovani di Caivano” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Caivano è una comunità importante e i miei auguri non sono solo per l'anno che è appena cominciato, ma anche per il futuro, particolarmente dei bambini e dei ragazzi, perché su di loro sono le speranze che la comunità di Caivano ha a cuore. Il futuro di bambini e ragazzi". Sono le parole che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita a sorpresa da don Maurizio Patriciello nella Chiesa di Caivano, ha voluto rivolgere alla platea dei fedeli riuniti per la messa della domenica.

Il Capo dello Stato, dal 2 gennaio scorso, è a Napoli, nella residenza presidenziale di Villa Rosebery, a Posillipo. Questa mattina ha voluto dedicare una visita alla Parrocchia del Parco Verde di Caivano, dove, al termine della funzione religiosa celebrata da don Patriciello, si è alzato per salutare i fedeli sorpresi dalla sua presenza. Alla Vigilia di Natale avevano fatto scalpore le parole di Don Patriciello che aveva annunciato che non avrebbe celebrato la tradizionale Messa di Natale per motivi di sicurezza.

La visita di Mattarella di oggi, quindi, assume anche un significato speciale della vicinanza dello Stato al sacerdote e a tutta la comunità di Caivano. Nel corso della cerimonia è stato ricordato anche Piersanti Mattarella, fratello di Sergio, di cui domani ricorre l'anniversario dell'omicidio.

Leggi anche Visita a sorpresa di Sergio Mattarella al Parco Verde di Caivano e messa con don Patriciello

Ad accompagnare il Presidente della Repubblica c'era il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari. Anche il sindaco della città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, è intervenuto sulla visita di Mattarella: "Ringrazio il Presidente Mattarella per le parole di apprezzamento e vicinanza al nostro territorio. È sempre un grandissimo onore accogliere il Capo dello Stato e trovare sostegno e condivisione per i tanti progetti in campo per le città e per le nostre periferie".

Mattarella a Caivano: "Qui per i giovani di Caivano"

Il Presidente Mattarella, salendo sul pulpito, ha esordito con queste parole: "Accolgo l'invito di don Patriciello con un certo imbarazzo a parlare alla fine della messa, ma lo faccio volentieri e lo ringrazio per l'opera che presta e per questa magnifica celebrazione. L'esigenza che tutti avvertiamo è garantire lavoro, impegno, crescita, benessere soprattutto per il futuro di ragazzi e bambini".

La Premier Giorgia Meloni ha commentato la visita di Mattarella a Caivano, affermando che è il "segno tangibile della vicinanza e del sostegno dello Stato a don Maurizio Patriciello, dal cui appello, nell'agosto 2023, ha preso le mosse la rinascita civile di quel territorio" che, dopo poco più di un anno, ha "ridato fiducia e speranza ai cittadini. Il Governo prosegue con determinazione e costanza il suo impegno, puntando ora sulla riqualificazione degli alloggi popolari, di recente sgomberati dai soggetti condannati per reati di camorra che li occupavano abusivamente".