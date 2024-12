video suggerito

Al Parco Verde di Caivano salta la messa di Natale, il ministro Crosetto: “Pressioni della camorra” La consueta messa di mezzanotte al Parco Verde di Caivano non è stata celebrata “per evitare incidenti” ha detto il parroco, don Maurizio Patriciello. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha invece parlato di pressioni della criminalità organizzata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Padre Maurizio Patriciello

"Ci sarebbe potuto essere qualche incidente. Voglio che nessuno si faccia male, da prete devo tutelare tutti". Con queste parole, durante una intervista con il quotidiano Avvenire, padre Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde di Caivano, nella provincia di Napoli, ha giustificato la sua decisione di non celebrare la consueta messa di mezzanotte a Natale. Patriciello parla di clima teso, in riferimento allo sfratto di 36 famiglie operato nelle scorse settimane proprio al Parco Verde.

Più dure, invece, le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto, che su X parla di pressioni della criminalità organizzata: "Al Parco Verde di Caivano, realtà difficile ma ricca di umanità, Don Maurizio Patriciello continua la sua missione nonostante il calo di fedeli a messa e, soprattutto, di bambini in parrocchia, a causa di pressioni della criminalità organizzata". Il post di Crosetto prosegue: "Come ministro della Difesa, esprimo piena solidarietà e sostegno alla sua opera e a tutti coloro che, con coraggio, scelgono la via della legalità. Invito la comunità, soprattutto i cittadini onesti, a reagire insieme: costruire un futuro migliore è possibile solo respingendo le logiche criminali e riscoprendo la forza della dignità e della giustizia".

Solidarietà a padre Maurizio Patriciello è arrivata anche dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, che ha dichiarato: "La mancata celebrazione della Santa Messa della Vigilia di Natale nella parrocchia San Paolo Apostolo in Caivano provoca smarrimento e, nel contempo, innesta un moto di solidarietà e vicinanza nei confronti di don Maurizio Patriciello, il parroco di Parco Verde dove recentemente sono state sgomberate trentasei famiglie".