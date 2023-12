Matrimonio al Castello delle Cerimonie, il deputato nota una pistola in video. La produzione: è un giocattolo Un cittadino ha segnalato a Francesco Borrelli una pistola vista in una puntata del format sul Real Time; si tratta però di un giocattolo usato durante i festeggiamenti.

A cura di Nico Falco

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo sposo che si avvicina a una dipendente, impegnata a pulire, le prende la scopa dalle mani, la lascia cadere e invita la donna a ballare con lui. E, quando si gira, si vede che nella cintola dei pantaloni tiene infilata una pistola. Particolare che non è passato inosservato durante una puntata del "Castello delle Cerimonie", il fortunato format in onda su Real Time e ambientato nel Grand Hotel La Sonrisa di Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, "regno" di Imma Polese, figlia del defunto "boss delle cerimonie" Antonio Polese.

La pistola in video alla Sonrisa

I due giovani sposi della puntata in questione vivono in un'altra regione, hanno scelto di festeggiare nella villa dei Polese perché lei è originaria di Napoli. Il particolare della pistola è stato notato da alcuni cittadini che l'hanno segnalato al deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato il frame sul suo profilo Instagram col messaggio:

Deputato, nell' ultima puntata de ‘il castello delle cerimonie’ ho notato che lo sposo balla con una pistola (non sappiamo se vera o falsa) infilata nella cintola dei pantaloni. Ma che messaggio è?

La produzione del Castello delle Cerimonie: è un giocattolo

L'arma, a guardare quei frame, sembra quantomeno "strana", sia per forme sia per dimensioni, e il sospetto che si tratti di una riproduzione nasce subito. Il dubbio resta però legittimo: non sarebbe la prima volta che, in certi ambienti (che non sono quelli degli sposi in questione), qualcuno si presenti armato ad una festa.

Fanpage.it apprende da fonti della produzione del format che, in effetti, si trattava di un giocattolo, assolutamente inoffensivo, che era stato usato durante i festeggiamenti insieme ad altri oggetti simili come la pistola spara-fumo che si vede in altre immagini della stessa puntata.