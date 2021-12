Materiale pedopornografico, Don Nicola resta in carcere: il Riesame respinge il ricorso Resta in carcere don Nicola De Blasio, ex direttore della Caritas di Benevento coinvolto in una maxi inchiesta sullo scambio di materiale pedopornografico.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Resta in carcere Don Nicola De Blasio, il parroco ed l'ex direttore della Caritas di Benevento arrestato lo scorso 3 novembre nell'ambito di una maxi inchiesta della Procura di Torino sulla detenzione e lo scambio di materiale pedopornografico in tutta Italia. L'ottava sezione del Tribunale del Riesame di Napoli ha rigettato il ricorso degli avvocati ed ha confermato dunque il carcere per don Nicola, che lo scorso 23 novembre dopo venti giorni di arresti domiciliari era stato portato dietro le sbarre su richiesta del giudice per le indagini preliminari, che aveva optato per la linea dura nei suoi confronti.

La vicenda è iniziata lo scorso 3 novembre, quando la Polizia Postale aveva raggiunto l'abitazione di don Nicola con un mandato di perquisizione, rinvenendo materiale pedopornografico all'interno di computer e cellulare. Il parroco, molto conosciuto per la sua attività presso la chiesa di San Modesto e direttore della Caritas diocesana, finì agli arresti domiciliari ma provò a difendersi spiegando che quel materiale era stato raccolto per realizzare un'inchiesta proprio sul mondo della pedopornografia tra il 2015 ed il 2016, ma che poi interruppe quando si rese conto che fosse illegale. I giudici non gli hanno creduto e il 23 novembre i domiciliari divennero carcere vero e proprio. Il Riesame ha respinto ora il ricorso presentato dagli avvocati difensori, e dunque don Nicola resterà ancora dietro le sbarre. L'inchiesta intanto continua: diversi gli indagati in tutta Italia da parte della Procura di Torino. Don Nicola intanto ha lasciato tutti i suoi incarichi ed ora potrebbe essere rinviato a giudizio con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico.