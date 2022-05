Massimo Ranieri dopo l’incidente tornerà in scena al Teatro Diana fra un anno: nuove date nel 2023 Massimo Ranieri, dopo la brutta caduta di qualche settimana fa, l’annuncio: le repliche al Teatro Diana fissate nel 2023.

A cura di Redazione Napoli

Massimo Ranieri tornerà nel 2023 al teatro Diana per recuperare le repliche di "Sogno o son desto", lo spettacolo interrotto a causa del brutto incidente sul palco occorso all'artista qualche settimana fa. Dunque solo fra un anno coloro che hanno acquistato i biglietti potranno godere dello show dell'artista partenopeo, al momento convalescente con una costola rotta.

Questa la nota del Teatro Diana:

in accordo con la produzione dell’artista Massimo Ranieri, comunichiamo che le repliche sospese dello spettacolo “Sogno e Son desto” saranno recuperate dal 24 al 29 gennaio 2023 e dal 24 febbraio al 5 marzo 2023. I biglietti acquistati restano validi e si invita il gentile pubblico a prendere visione del calendario allegato con le nuove date corrispondenti.

Poi, un appunto che arriva dal poliedrico cantante-attore-regista partenopeo: «Massimo Ranieri saluta e ringrazia il pubblico del Teatro Diana per le numerose testimonianze di affetto ricevute di questi giorni».

Leggi anche Le condizioni di salute di Massimo Ranieri dopo la caduta dal palco del teatro e il ricovero al Cardarelli

La storia è ormai notissima, pure perché immortalata da alcuni video: Ranieri durante una delle repliche dello show nello storico teatro di via Luca Giordano al Vomero, ha messo un piede in fallo, forse non rendendosi conto che il palco era finito, forse accecato dalle luci di scena, finendo a terra tra lo stupore e la paura dei suoi fan. Portato al Cardarelli dal 118 per Ranieri contusioni varie e una frattura alla costola destra.