Massimo Ranieri torna a casa con tutore alla spalla. Il Teatro Diana: “Sospese repliche dello show” Il cantante è stato dimesso dall’ospedale Cardarelli: tutore alla spalla e convalescenza a casa. Nel frattempo, il Teatro Diana ha annunciato che le repliche dello spettacolo “Sogno o son desto” sono sospese.

A cura di Valerio Papadia

È durato circa 24 ore il ricovero di Massimo Ranieri all'ospedale Cardarelli di Napoli: dopo la brutta caduta, nella serata di venerdì 6 maggio, dal palco del Teatro Diana e la frattura alla costola rimediata, il famoso cantante partenopeo è stato dimesso nella serata di sabato 7 maggio ed è tornata a casa, dove trascorrerà la convalescenza con un tutore alla spalla. Il cantante ha voluto scusarsi con il pubblico, con colori i quali erano accorsi a vederlo in teatro e con chi avevano invece già acquistato i biglietti per le repliche dello show "Sogno o son desto" in programma sempre al Teatro Diana, al Vomero, quartiere collinare di Napoli: Ranieri ha promesso che tornerà presto a esibirsi sul palco.

Il Teatro Diana: "Spettacolo sospeso, seguiranno aggiornamenti"

Per ovvi motivi, lo spettacolo "Sogno o son desto" durante il quale Massimo Ranieri si è infortunato, del quale erano previste repliche anche nei giorni a venire, è stato sospeso, come ha fatto sapere il Teatro Diana in un comunicato comparso sul suo sito internet. "A seguito dell'infortunio occorso all'artista Massimo Ranieri – si legge sul sito del Teatro Diana – le repliche dello spettacolo Sogno o son desto sono momentaneamente sospese, a breve seguiranno nuove comunicazioni. La Direzione del Teatro Diana abbraccia l'artista Massimo Ranieri con affetto e gli augura una prontissima guarigione".

La caduta di Massimo Ranieri: non si è accorto che il palco era finito

L'infortunio a Massimo Ranieri è occorso, come detto, lo scorso 6 maggio. Il cantante partenopeo si stava esibendo sul palco del Teatro Diana, precisamente stava cantando uno dei suoi più grandi successi, "Vent'anni": con il microfono in mano, mentre si avvicinava al pubblico, il cantante non si è accorto che il palco era finito ed è caduto di sotto.