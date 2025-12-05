Martedì 9 dicembre Roberto Fico sarà proclamato ufficialmente presidente della Regione Campania

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni Regionali 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Tribunale di Napoli martedì 9 dicembre proclamerà Roberto Fico ufficialmente governatore della Regione Campania. Fico, esponente del Movimento Cinque Stelle, è il vincitore delle elezioni con il centrosinistra, ha sconfitto con oltre il 60% delle preferenze Edmondo Cirielli viceministro del governo Meloni, candidato per il centrodestra. Fico, napoletano, classe 1974, ex presidente della Camera dei Deputati, storico esponente dei Cinque Stelle, succede così dopo dieci anni a Vincenzo De Luca quale governatore della Campania.

Subito dopo la proclamazione il presidente potrà firmare i decreti di nomina della sua giunta. In queste ore, non senza difficoltà, il presidente eletto sta lavorando per far quadrare il cerchio individuare le persone per la squadra che lo accompagnerà negli anni a venire. Ha già messo dei paletti: no ai consiglieri eletti in giunta, più donne per riequilibrare la scarsa presenza femminile nel nuovo consiglio regionale. Se dovesse riuscire a chiudere la quadra Fico potrebbe contestualmente anche annunciare la sua giunta come fece all'epoca Vincenzo De Luca. Diversamente potrebbe passare almeno un'altra settimana.

È intenzione del nuovo governatore non arrivare sotto Natale senza aver presentato la giunta. Si parla di «entro il 15 dicembre». Con la proclamazione ci saranno i 50 eletti del nuovo Consiglio. È presumibile che vi saranno dei ricorsi che però non fermeranno l'azione amministrativa. L'idea è quella di convocare la prima seduta del consiglio regionale della Campania legislatura 2025-2030 presto, fra il 18 e il 22 dicembre o nella peggiore delle ipotesi entro il 10 gennaio, ovvero concluse le feste natalizie.