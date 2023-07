Marito e moglie litigano, lui vuole separarli ma viene preso a pugni in faccia. Arrestato turista Un 33enne marocchino è stato arrestato nel centro di Napoli: ha picchiato un uomo che era intervenuto a difesa di sua moglie durante un litigio.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Era intervenuto per cercare di sedare una lite in strada tra marito e moglie ma l'uomo, evidentemente non gradendo quell'intromissione, si è scagliato contro di lui e lo ha tempestato di pugni al volto, lasciandolo poi a terra in una pozza di sangue. Disavventura per un giovane srilankese residente a Napoli, che nella notte si è trovato faccia a faccia con un 33enne marocchino, residente negli Stati Uniti e in vacanza in Italia, successivamente rintracciato e arrestato dalla Polizia di Stato.

L'aggressione ieri notte in piazza Museo Nazionale, nel centro di Napoli. La pattuglia dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura è intervenuta a seguito della chiamata di un cittadino: un uomo era stato furiosamente picchiato ed era in gravi condizioni, l'aggressore si era invece dileguato. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato il personale del 118 che stava prestando le prime cure al malcapitato, che dopo la stabilizzazione sul posto è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate. L'altro cittadino che era con lui, e che aveva chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, ha fornito ai poliziotti una descrizione del responsabile.

Grazie alle indicazioni il 33enne marocchino è stato rintracciato poco dopo in piazza Dante, ad incastrarlo anche i vestiti sporchi di sangue che aveva ancora addosso; identificato come Yassine Berrahoui, è stato arrestato per tentato omicidio. Ascoltando l'amico della vittima i poliziotti hanno ricostruito quello che era successo poco prima: i due avevano notato la coppia che litigava animatamente in strada ed erano intervenuti a difesa della donna, facendo scattare la ritorsione del 33enne.