video suggerito

Marito e moglie investiti mentre attraversano la strada a Napoli: sono gravi L’incidente nella mattinata di oggi, lunedì 20 maggio, in via Pacioli, zona Est di Napoli: i due pedoni sono ricoverati in prognosi riservata in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Grave incidente stradale questa mattina a Ponticelli, periferia Est di Napoli, dove due pedoni sono stati investiti e sono ricoverati in gravi condizioni in ospedale. L'incidente si è verificato nella mattinata odierna, lunedì 20 maggio, intorno alle 9.15: stando a una prima ricostruzione, i due pedoni, marito e moglie, stavano attraversando la strada in via Pacioli quando un'automobile, guidata da un uomo di 48 anni, che sopraggiungeva in quel momento, li ha investiti.

Marito e moglie sono stati prontamente soccorsi dai sanitari del 118, che li hanno trasportati d'urgenza nei nosocomi più vicini: l'uomo è ricoverato all'ospedale Cardarelli, mentre la donna è ricoverata all'ospedale del Mare; entrambi sono in prognosi riservata. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Napoli, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto: stando a una prima ricostruzione, pare che i due pedoni stessero attraversando la strada da destra verso sinistra, nella direzione opposta rispetto al senso di marcia dell'auto, e fossero al di fuori delle strisce pedonali. Le indagini della Municipale sono volte a verificare anche eventuali responsabilità nell'incidente.