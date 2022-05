Marito e moglie arrestati a Scampia, la donna bloccata mentre lanciava droga dalla finestra Marito e moglie sono stati arrestati per droga a Scampia, a Napoli: lui è stato bloccato in strada, lei in casa mentre lanciava gli stupefacenti dalla finestra.

A cura di Nico Falco

Un 37enne e una 32enne napoletani, marito e moglie, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Scampia per droga: gli agenti hanno fermato prima l'uomo mentre era in giro in auto, trovandolo in possesso di alcuni grammi di cocaina e poi, quando sono andati nella sua abitazione per la perquisizione, hanno trovato la donna intenta a cercare di disfarsi della scorta gettandola dalla finestra. Nel loro appartamento i poliziotti hanno trovato marijuana e hashish, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi di stupefacente e due telecamere che inquadravano il pianerottolo e la strada pubblica.

R. F., con precedenti di polizia, si è imbattuto nei controlli degli agenti ieri sera, 13 maggio, mentre era in via Labriola, all'angolo con via Gobetti, nel quartiere della periferia nord di Napoli e nei pressi di alcune note piazze di spaccio. L'uomo era in auto, è stato fermato e perquisito: sono saltati fuori 5 involucri, contenenti complessivamente 1,4 grammi di cocaina. Come da prassi, gli agenti hanno quindi esteso i controlli all'abitazione dell'uomo.

Arrivati nella vicina via Galimberti, hanno trovato la moglie che si stava liberando di altra droga custodita in casa: stava lanciando dalla finestra due buste contenenti 2 panetti di hashish dal peso di 189 grammi, 2 bustine con 23 involucri della stessa sostanza e dal peso di 71,3 grammi e un involucro con 6,2 grammi di cocaina; in casa sono state poi trovate una busta con altri 4,7 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, 4.270 euro in contanti e una confezione di mannitolo, sostanza che viene usata per il taglio della cocaina e la divisione in dosi.