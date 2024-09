video suggerito

Marito e moglie anziani trovati morti nella loro abitazione nel Salernitano La scoperta dei corpi a Caselle in Pittari (Salerno), sul posto il medico legale e i carabinieri. Indagini per risalire alle cause dei decessi.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

I corpi di due coniugi, lui 85 anni e lei 80, sono stati rinvenuti nella loro abitazione di Caselle in Pittari, in provincia di Salerno; a trovarli è stato il figlio: non riuscendo a contattare i genitori è tornato dalla città del nord Italia in cui vive e, raggiunta l'abitazione, ha fatto la terribile scoperta. Secondo le prime informazioni la donna soffriva da tempo di demenza senile in stato avanzato. Sul posto sono intervenuti il medico legale e i carabinieri della stazione di Sanza, allertati dall'uomo.

Nell'appartamento non sono stati rilevati segni di effrazione e sui cadaveri non c'erano segni di violenza evidenti. I corpi erano lontani l'uno dall'altro: quello dell'uomo si trovava in locale esterno all'abitazione, quello della moglie era nel pollaio; entrambi erano in stato di decomposizione, impossibile per ora stabilire le date dei decessi che potrebbero risalire anche a diversi giorni fa. Al momento non sono note le cause delle morti ed è stata disposta l'autopsia, ma dagli elementi raccolti dagli investigatori si tratterebbe di morte naturale. Le indagini, affidate ai militari di Sanza, sono coordinate dalla Procura di Lagonegro.