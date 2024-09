video suggerito

Marinaio 21enne rimpatriato con le gambe rotte: nuove indagini sui presunti abusi Il gip di Santa Maria Capua Vetere ha disposto una proroga delle indagini; secondo la famiglia sarebbe stato legato al letto con le corde usate per trasportare le automobili. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

39 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono state prorogate le indagini sulla vicenda del marinaio 21enne di Mondragone (Caserta) rimpatriato con un un grave trauma da schiacciamento alle gambe e in stato confusionale: lo ha disposto il gip di Santa Maria Capua Vetere Alessandra Grammatica, nell'ambito dell'inchiesta nata dalla denuncia dei familiari, secondo cui il ragazzo sarebbe stato legato al letto e avrebbe subìto degli abusi.

La vicenda risale al marzo 2023, quando il giovane era stato prelevato con una eliambulanza da una nave mercantile della Grimaldi Lines a Tripoli e riportato in Italia. Le ferite alle gambe erano gravi, secondo i medici rischiava di perderle. La famiglia aveva sporto denuncia, assistita dall'avvocato Sergio Pisani, sostenendo che quelle lesioni fossero la conseguenza di violenze avvenute mentre era in servizio sulla nave. Secondo il racconto, il ragazzo sarebbe stato legato con i cavi che si usano per trasportare le automobili nella cosiddetta "cabina di isolamento".

Il ventunenne era stato ricoverato nel reparto di Chirurgia vascolare dell'ospedale "Cardarelli" di Napoli e successivamente dimesso con la diagnosi di "sindrome compartimentale ad entrambi gli arti inferiori (Crusch Syndrome) con severa compromissione vascolo-nervosa e lesioni da contenimento". La Procura aveva aperto un'indagine contro ignoti per le ipotesi di reato di sequestro di persona e lesioni aggravate, ma aveva poi chiesto l'archiviazione del procedimento. L'avvocato Pisani, per conto della famiglia del marinaio, aveva presentato una opposizione, che è stata accolta dal gip con la disposizione di altri sei mesi di indagini; l'avvocato ha chiesto al Tribunale di nominare un consulente per accertare se le lesioni siano riconducibili ai reati di lesioni colpose e abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.