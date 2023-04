Marinaio 21enne rimpatriato con le gambe rotte, la famiglia: “Legato al letto” La Procura indaga sul ferimento di un macchinista 21enne di Mondragone (Caserta), rimpatriato in eliambulanza da Tripoli. Rischia di perdere le gambe.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

La Procura di Napoli indaga sulla vicenda di un 21enne di Mondragone, in provincia di Caserta, macchinista su una nave della Grimaldi Lines, che è stato rimpatriato con un'eliambulanza in stato confusionale e con un grave trauma da schiacciamento alle gambe; secondo i familiari, che hanno sporto denuncia ai carabinieri e sono assistiti dall'avvocato Sergio Pisani, sarebbe stato legato al letto e ora rischierebbe di perdere le gambe.

Il giovane, che era al suo primo impiego sulla nave e che abita a Mondragone con la zia e uno zio, è attualmente ricoverato nel reparto di Chirurgia Vascolare del Cardarelli di Napoli, dove è arrivato lo scorso 24 marzo; dopo la prima denuncia, sporta nei giorni scorsi, ieri la zia ha presentato un'integrazione dicendo che il ragazzo sarebbe stato legato al letto con delle "rizze", i cavi che vengono utilizzati per tenere ferme le automobili durante il trasporto.

A raccontare le fasi di quel viaggio, su cui la Procura dovrà fare chiarezza, è la stessa donna. Spiega che i contatti, fino a quel punto costanti, si sono interrotti lo scorso 13 marzo. Il giorno dopo, martedì 14 marzo, è stata contattata dal comandante della nave, che le ha riferito che il 21enne era in stato confusionale, aveva reazioni violente e per questo era stato chiuso in cabina con due persone a sorvegliarlo e che era stato visitato da una dottoressa della base militare di Misurata, in Libia, che gli aveva prescritto psicofarmaci e calmanti.

Il 15 marzo, secondo il racconto della donna, il comandante avrebbe riferito che il ragazzo era ulteriormente peggiorato e che non riconosceva più le altre persone a bordo. La donna sarebbe stata contattata anche dalla dottoressa, che le avrebbe riferito che il nipote poteva essere rimpatriato; un primo tentativo, però, era saltato per problemi di passaporti. La zia avrebbe quindi sporto denuncia ai carabinieri e il 24 il giovane è stato rimpatriato con un'eliambulanza partita da Tripoli e arrivata a Capodichino.