video suggerito

Marilena Perillo, 57enne scomparsa a Scampia da due giorni: gli appelli per ritrovarla Della donna, residente a Scampia, quartiere di Napoli, non si hanno più notizie dalla mattinata dello scorso 29 gennaio. Tanti gli appelli diffusi in rete per ritrovarla. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il quartiere di Scampia, alla periferia settentrionale di Napoli, è in ansia per le sorti di Marilena Perillo, una donna del posto di 57 anni scomparsa ormai da due giorni: di lei, infatti, non si hanno più notizie dalla mattinata di mercoledì 29 gennaio. La famiglia, preoccupata dall'assenza di notizie, in queste ore ha diffuso sui social svariati appelli, che sono poi stati condivisi anche da altri cittadini, persone del quartiere, ma non solo.

Anche l'assessore al Welfare del Comune di Napoli, Luca Trapanese, attraverso i suoi profili ha rivolto un appello, fornendo informazioni utili all'identificazione della donna; gli appelli con le informazioni utili al riconoscimento di Marilena Perillo sono stati condivisi, ad esempio, anche nei gruppi dei volontari partenopei della Protezione Civile.

Stando a quanto si apprende, guardando anche la sua foto diffusa sui social, Marilena Perillo ha capelli lunghi neri e occhi castani; la donna è alta 1 metro e 50 centimetri. Come ha riferito la famiglia, al momento della scomparsa la 57enne indossava un giubbotto nero e portava con sé uno zainetto.