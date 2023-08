Marijuana con alto tasso di Thc nel cannabis shop, denunciato titolare a Nola I carabinieri hanno denunciato il titolare di un cannabis shop di Nola (Napoli): nel suo negozio c’erano prodotti con Thc superiore ai limiti.

Il titolare di un cannabis shop di Nola, in provincia di Napoli, è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio: nel suo negozio, hanno appurato i carabinieri, era in vendita della marijuana con un Thc superiore a quello imposto dai protocolli dell'Unione Europea. L'intervento nell'ambito dei controlli dei militari sulle attività di questo genere, che negli ultimi tempi si stanno diffondendo molto nella zona.

Secondo le norme attualmente in vigore i derivati della canapa venduti legalmente nei negozi devono avere un contenuto di Thc, ovvero il principio attivo che genera effetti psicotropi, inferiore allo 0,5%; al di sotto di questa soglia i prodotti risultano privi di qualsiasi effetto psicotropo. Al fronte della diffusione di negozi qualificati e autorizzati alla vendita di prodotti legati alla cannabis legale, tra alimenti, semi e anche creme cosmetiche, i carabinieri della stazione di Nola hanno avviato un piano di ispezioni e analisi ad hoc per verificare il rispetto delle normative.

I controlli, a campione, vengono effettuati con la collaborazione dei militari del LASS (laboratorio per l'analisi delle sostanze stupefacenti inquadrato nel Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli). Ed è stato proprio grazie ad uno di questi accertamenti che, in una attività di Nola, sono stati trovati i prodotti che, esaminati, sono risultati contenere una percentuale di Thc superiore a quella consentita. Ulteriori indagini sono in corso per verificare la provenienza della merce ed individuare eventuali altre partite simili che potrebbero essere state distribuite ad altre attività.