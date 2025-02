video suggerito

Maria Antonina, 100 anni a suon di tarantella: “E ogni sera mi diverto guardando Stefano De Martino in tv” A Bonito, in provincia di Avellino, festa grande per i 100 anni di Maria Antonina Rossetti: ex ballerina di tarantella con la “passione” per Stefano De Martino. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giuseppe Cozzolino

51 CONDIVISIONI condividi chiudi

A Bonito, in provincia di Avellino, è festa grande per i 100 anni di Maria Antonina Rossetti: ex ballerina di tarantella, ancora in grande forma tanto da improvvisare un balletto con gli ospiti, ha ricevuto gli auguri anche del sindaco del borgo irpino, Giuseppe De Pasquale, che per l'occasione ha festeggiato assieme ai familiari della donna, i suoi cinque figli e un mini esercito di nipoti. Per lei anche qualche passo di danza con il sindaco De Pasquale. "Forte, allegra, vitale, ricca di fede e sani valore", la descrive il primo cittadino di Bonito, che le ha consegnato anche una targa, "donna che ha tramandato alle giovani generazioni le ricette della nostra tradizione. E' stata la voce intensa dei canti tipici e antichi delle nostre tradizioni. Maria Antonina è una pietra miliare della nostra comunità".

Nata nel 1925, Maria Antonina Rossetti ha vissuto giovanissima l'orrore della guerra: a Bonito, tra il 1940 ed il 1943, vennero internati anche profughi ebrei su decisione delle autorità fasciste, poi liberati nel settembre 1943 dagli Alleati. Ma "nonna Maria" ha anche vissuto il periodo post bellico, gli anni del "Miracolo Economico" e quelli del terrorismo. Fino al terribile terremoto del 23 novembre 1980, che causò danni anche alla cittadina dell'Alta Irpinia. Dopo aver vissuto anche il passaggio nel nuovo Millennio e la recente pandemia di Covid, per nonna Maria la soddisfazione di festeggiare i cento anni circondata da amici e parenti. Tra i "segreti" della sua longevità, un bicchiere di vino al giorno, mentre la sera si diverte a seguire il suo programma preferito: "Affari Tuoi", in onda su Rai Uno e quest'anno condotto da Stefano De Martino.