“Marescià, voglio cambiare vita”: spacciatore si costituisce in caserma a San Giorgio a Cremano

Un 27enne napoletano si è presentato in Caserma ed ha mostrato la droga in tasca: “Voglio cambiare vita e pagare per quello che ho fatto”.

Immagine di repertorio

Uno spacciatore che ha deciso di cambiare vita e costituirsi: un 27enne è entrato così in caserma a San Giorgio a Cremano, nel Napoletano, e ha spiegato ai carabinieri di volersi redimere, "confessando" le proprie colpe e chiedendo anche di pagarle come prevede la legge. "Marescià, voglio cambiare vita e pagare per quello che ho fatto, i miei genitori non si meritano tutto questo". Poche parole, ma oneste. Nell'incredulità generale, però, le sue parole sono state in qualche modo "accolte" dai carabinieri di San Giorgio a Cremano, dopo l'iniziale silenzio generale nell'ascoltare queste frasi, sicuramente inattese.

L'uomo, un 27enne del posto, ha così tirato fuori dalle tasche un involucro con all'interno 11 grammi di cocaina e un bilancino di precisone, segno che non stesse scherzando e che davvero volesse pagare per i suoi reati. E così, viene effettivamente arrestato: dai controlli effettuati dai carabinieri in casa sua, viene ritrovata un'altra dose di cocaina, il tutto davanti ai genitori del giovane. Proprio per loro, spiega, vuole cambiare vita, ma senza farla franca e pagando per i suoi crimini. Alla fine per lui sono scattate le manette: dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio, è a casa agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Si indaga per capire il giovane come si fosse procurato la droga e se avesse qualche "fornitore" in zona. Ma in ogni caso, la sua è una storia, dunque, di redenzione sincera: l'amore per i propri genitori che ha permesso al 27enne di riprendere il controllo della propria vita. E che sicuramente i due genitori avranno apprezzato.