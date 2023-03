Mare Fuori, a Napoli si vendono anche i cuscini con i protagonisti e le frasi della serie tv È sempre più Mare Fuori mania: a Napoli, dove la serie tv è ambientata, qualcuno ha messo in vendita anche cuscini personalizzati con i volti dei protagonisti e le frasi più celebri.

A cura di Valerio Papadia

Mare Fuori sta battendo ogni record di ascolti, soprattutto in riferimento alla sua terza stagione (ora in onda su Rai Due, resa disponibile precedentemente su Rai Play). La serie targata Rai e Picomedia e ambientata nell'Istituto penale per i minorenni (Ipm) di Napoli, piace a tutti ed è diventata un vero fenomeno, a tal punto che, cavalcando l'onda dell'immenso successo di pubblico, qualcuno in città ha pensato di mettere in vendita anche cuscini personalizzati con le foto dei protagonisti e con le frasi più celebri della serie.

In alcuni quartieri di Napoli, infatti, è possibile imbattersi nei cuscini di Mare Fuori. Su uno, ad esempio, campeggiano i volti di Edoardo (interpretato da Matteo Paolillo) e di Teresa (interpretata da Ludovica Coscione), mentre su un altro cuscino ci sono invece le frasi più iconiche della serie; sullo sfondo, si vede il Molosiglio con i suoi edifici rossi, che sono stati utilizzati per riprodurre l'Ipm e dove sono state girate la maggior parte delle scene di Mare Fuori.

Il vero Ipm di Napoli non è quello della serie: si trova a Nisida

Come detto, gli edifici militari del Molosiglio, nella zona tra il Lungomare e il Porto di Napoli, sono stati simulare per simulare l'Ipm. In realtà, il vero Istituto penale per minorenni di Napoli si trova a Nisida, isolotto nel Golfo attaccato alla terraferma da una passerella, nella zona di Coroglio, tra Bagnoli e Posillipo.

Il successo di Mare Fuori: la speranza

Ma perché Mare Fuori piace così tanto? A differenza di Gomorra – al quale la serie viene spesso accostata – mostra cosa c'è dall'altra parte, qual è l'altra faccia della medaglia: se da una parte c'è la criminalità, ci sono gli sbagli dei protagonisti, che si ritrovano all'Ipm, dall'altro lato c'è la redenzione, la speranza di una vita differente.