Perché Mare Fuori non è solo carcere ma speranza: c’è la forza della scuola. E dello Stato

A cura di Valerio Papadia

Al Festival di Sanremo si sono accesi i riflettori sul carcere minorile di Nisida, a Napoli, grazie al monologo della giornalista Francesca Fagnani. A calcare quello stesso palco saranno anche i protagonisti di Mare Fuori, serie targata Rai che parla proprio di un gruppo di giovanissimi reclusi nell'istituto penitenziario minorile di Napoli (l'isolotto di Nisida e il carcere minorile non vengono mai menzionati, la serie non è girata lì, ma il riferimento è chiaro).

Prima della Fagnani a Sanremo, però, è stata proprio la fiction targata Rai – distribuita anche su Netflix – in tempi recenti a convogliare nuovamente l'attenzione dell'opinione pubblica sugli istituti penitenziari minorili e sulla condizione degli adolescenti in generale. Lo ha fatto grazie ad una narrazione non scontata, che si muove da Napoli e arriva sul palco dell'Ariston non soltanto per una questione di mera pubblicità (si tratta pur sempre di una fiction Rai, che in un evento Rai come il Festival di Sanremo è giusto trovi il suo spazio), ma perché in tre stagioni è riuscita a raggiungere tutte le periferie d'Italia, una storia in cui tutti si possono riconoscere.

Chi si immedesima nei ragazzi di Mare Fuori

Ci si riconosce, ad esempio, in Filippo Ferrari, uno dei protagonisti, interpretato da Nicolas Maupas: milanese, di famiglia ricca, talento musicale in erba. Uno come lui non dovrebbe avere niente a che spartire con un istituto penitenziario, eppure Filippo si ritrova in carcere per un errore: dopo una notte di eccessi, il ragazzo provoca accidentalmente la morte del suo migliore amico.

Ci si riconosce in Carmine Di Salvo (l'attore è Massimiliano Caiazzo), che vuole emanciparsi dalla sua famiglia criminale, vuole solo fare il parrucchiere e vivere con la sua Nina: Carmine perde molto, praticamente tutto, ma in fondo non perde mai la speranza di quella vita migliore che sogna da sempre. Ragazzi come Filippo e Carmine, ma anche come Pino, Edoardo o Totò, come Naditza e Silvia, ci sono a Napoli come a Milano, a Genova, a Udine, a Roma. Sono ragazzi che hanno commesso un errore, con sogni e speranze, difetti e contraddizioni, in cui tutti, senza bisogno di commettere un reato e finire in carcere, possono immedesimarsi.

Non è Gomorra: in Mare Fuori c'è speranza

Dal 2019, anno in cui Mare Fuori ha debuttato su Rai Uno, c'è stato chi ovviamente ha accostato il prodotto a un'altra serie ambientata nel mondo criminale napoletano: Gomorra. Chi ci ha visto, ci vede o ci vedrà punti di contatto, però – a detta di chi scrive – sbaglia. Non inducano in errore il dialetto napoletano marcato, la violenza, gli atteggiamenti e il contesto criminale che contraddistinguono alcuni personaggi; in Mare Fuori c'è qualcosa che in quattro stagioni di Gomorra si è soltanto intravisto: lo Stato. E la speranza.

Il comandante della Penitenziaria, Massimo Esposito (interpretato da Carmine Recano) dedica tutto sé stesso ai ragazzi dell'istituto. E così fa l'agente Liz (interpretata da Anna Ammirati), che spesso oltrepassa il confine tra vita professionale e privata affinché i ragazzi capiscano l'importanza di studiare. Oppure Beppe, l'educatore dell'istituto (interpretato da Vincenzo Ferrera) che sprona i ragazzi ad inseguire le proprie passioni: la musica, la poesia, la vela. Atteggiamenti positivi, modelli da seguire per i ragazzi, non soltanto all'interno dell'istituto: una speranza per quella che sarà la vita all'esterno, fuori, dove ci sono il mare, e la luce, ad attenderli.