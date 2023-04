Mare Fuori 3, a Napoli spopolano le uova di Pasqua dedicate alla fiction Non si tratta di prodotti ufficiali, ma di creazioni artigianali dedicate ai protagonisti della fiction Rai campione d’incassi.

A cura di Valerio Papadia

La Mare Fuori mania non sembra volersi esaurire, soprattutto a Napoli, città dove la fiction targata Rai è ambientata e dove è stata girata. In vista delle festività ormai imminenti, infatti, nel capoluogo campano e in provincia spopolano le uova di Pasqua dedicate ai protagonisti di Mare Fuori, soprattutto in riferimento alla terza stagione, la cui messa in onda si è conclusa soltanto da poche settimane.

Stiamo parlando, naturalmente, di uova di cioccolato – uno dei dolci simbolo della Pasqua: non si tratta, però, di prodotti ufficiali, che fanno parte del merchandising dedicato a Mare Fuori, ma di creazioni artigianali dedicate alla fiction di Rai Due. Le uova spopolano sui social – soprattutto su TikTok – sui quali il nuovo trend è appunto quello di scartare e aprire l'uovo di cioccolato e scoprire la sorpresa.

Nonostante siano ormai tanti gli artigiani che producono questa uova – proprio per la grande richiesta – i prodotti sembrano somigliarsi tutti: sull'involucro dell'uovo di cioccolato, quasi sempre, è raffigurato uno dei protagonisti della fiction, mentre all'interno, la classica sorpresa consiste in un gadget, come ad esempio un portachiavi, dedicato ancora una volta al proprio personaggio preferito della fiction.

A Napoli in vendita anche i cuscini di Mare Fuori

Quella delle uova di Pasqua è soltanto l'ultima trovata nata a Napoli per sfruttare l'enorme successo di Mare Fuori. Qualche settimana fa, Fanpage.it aveva documentato, ad esempio, che in alcuni della città erano in vendita addirittura dei cuscini dedicati alla fiction. Si tratta, anche in questo caso, di prodotti non ufficiali, confezionati artigianalmente.