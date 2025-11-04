Marco Mengoni in concerto a Eboli il 4 e 5 novembre: la possibile scaletta al Palasele

Tutto pronto per il doppio concerto di Marco Mengoni nella provincia di Salerno: questa sera, martedì 4 novembre e domani sera, mercoledì 5, il cantautore laziale si esibirà al Palasele di Eboli, dove, peraltro, si è esibito già molto recentemente, lo scorso 2 novembre. Vincitore del Festival di Sanremo per due volte – la prima volta nel 2013 cin "L'essenziale" e poi, dieci anni dopo, nel 2023, con "Due vite" – Marco Mengoni non ha di certo bisogno di presentazioni: l'artista salirà sul palco del Palasele di Eboli, sia questa sera che domani sera, alle ore 21.

Marco Mengoni in concerto al Palasele di Eboli il 4 e il 5 novembre: la scaletta

Nonostante non sia stata comunicata una scaletta ufficiale delle canzoni che Marco Mengoni potrebbe cantare sul palco del Palasele di Eboli. Tuttavia, è facile ipotizzare che la sequenza di brani che il cantautore laziale proporrà ai suoi fan nel palazzetto del Salernitano possa essere simile a quella proposta durante i concerti più recenti. Per questo, la probabile scaletta potrebbe essere la seguente: