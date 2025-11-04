napoli
Marco Mengoni in concerto a Eboli il 4 e 5 novembre: la possibile scaletta al Palasele

Il cantautore si esibirà in due concerti, il 4 e 5 novembre 2025, al Palasele di Eboli, nella provincia di Salerno. La probabile scaletta dei concerti.
A cura di Valerio Papadia
Tutto pronto per il doppio concerto di Marco Mengoni nella provincia di Salerno: questa sera, martedì 4 novembre e domani sera, mercoledì 5, il cantautore laziale si esibirà al Palasele di Eboli, dove, peraltro, si è esibito già molto recentemente, lo scorso 2 novembre. Vincitore del Festival di Sanremo per due volte – la prima volta nel 2013 cin "L'essenziale" e poi, dieci anni dopo, nel 2023, con "Due vite" – Marco Mengoni non ha di certo bisogno di presentazioni: l'artista salirà sul palco del Palasele di Eboli, sia questa sera che domani sera, alle ore 21.

Marco Mengoni in concerto al Palasele di Eboli il 4 e il 5 novembre: la scaletta

Nonostante non sia stata comunicata una scaletta ufficiale delle canzoni che Marco Mengoni potrebbe cantare sul palco del Palasele di Eboli. Tuttavia, è facile ipotizzare che la sequenza di brani che il cantautore laziale proporrà ai suoi fan nel palazzetto del Salernitano possa essere simile a quella proposta durante i concerti più recenti. Per questo, la probabile scaletta potrebbe essere la seguente:

  • Ti ho voluto bene veramente
  • Guerriero
  • Sai che
  • La valle dei Re
  • Black Hole Sun
  • Non me ne accorgo
  • Tutti hanno paura
  • No stress
  • Voglio
  • Muhammad Ali
  • Fuoco di paglia
  • Cambia un uomo
  • Luce
  • Proteggiti da me
  • In due minuti
  • Un’altra storia
  • Tonight
  • Hola
  • Due vite
  • L’essenziale
  • Mi fiderò
  • La Casa Azul
  • Onde
  • Un fiore contro il diluvio
  • Proibito
  • Incenso
  • Mandare tutto all’aria
  • Pazza musica
  • Ma stasera
  • Pronto a correre
  • Io ti aspetto
  • Sto bene al mare
  • Esseri umani
