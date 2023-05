Marco Materazzi compra la statuina della testata di Zidane a San Gregorio Armeno In visita a Napoli, l’ex difensore dell’Inter e della nazionale, campione del mondo nel 2006, ha acquistato la statuina del presepe che ricrea la testata che Zidane rifilò proprio a Materazzi durante la finale mondiale.

A cura di Valerio Papadia

Curioso e divertente siparietto quello che è andato in scena nella giornata di oggi, giovedì 11 maggio, a San Gregorio Armeno, la famosa strada nel cuore di Napoli dedicata all'arte del presepe. In visita tra le botteghe dei pastori ha fatto capolino Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter e della nazionale, campione d'Europa con il club nerazzurro e soprattutto campione del mondo con l'Italia; in particolare, Materazzi ha fatto visita alla bottega del noto artigiano Genny Di Virgilio, come ha raccontato proprio quest'ultimo a Fanpage.it.

Di Virgilio ha raccontato che Marco Materazzi – che quando giocava era soprannominato Matrix – si è fermato a lungo nella sua bottega ed è sembrato molto interessato all'arte presepiale, sulla quale ha fatto molte domande. Il siparietto, che ha generato l'ilarità dell'ex calciatore, c'è stato quando il suo occhio è caduto sulla statuina del presepe che riproduce la tristemente famosa testata che Zinedine Zidane, fuoriclasse francese, rifilò proprio a Materazzi durante la finale dei Mondiali del 2006, partita vinta poi proprio dall'Italia.

A quel punto, Materazzi ha voluto tutti i costi comprare la statuina e portarsela a casa. Prima che andasse via, però, Di Virgilio ha voluto regalare all'ex calciatore un tradizionale corno portafortuna "collaudato".