Marco Ioime, investito e ucciso sulla Domitiana: denunciato il pirata della strada fuggito dopo l’incidente

Un uomo è stato identificato e denunciato dalla Polizia di Stato: è ritenuto responsabile di aver investito e ucciso, lo scorso lunedì a Castel Volturno, Marco Ioime e di essere poi fuggito dopo l’incidente.

Marco Ioime, investito e ucciso sulla Domitiana

È stato identificato dopo tre giorni il pirata della strada che, lunedì 29 settembre, lungo la Domitiana a Castel Volturno, nella provincia di Caserta, ha investito e ucciso Marco Ioime, 44 anni, che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, per poi fuggire dopo l'incidente. Nelle scorse ore, i poliziotti del commissariato di Castel Volturno hanno rintracciato e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un uomo italiano, gravemente indiziato di omicidio stradale e omissione di soccorso.

L'auto pirata intestata a una società di noleggio

Le indagini degli agenti della Polizia di Stato si sono avvalse dei rilievi sul luogo dell'incidente e della visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza: grazie agli elementi raccolti, i poliziotti sono riusciti a risalire alla targa dell'automobile coinvolta, risultata intestata a una società di noleggio. Grazie a una complessa attività investigativa, gli inquirenti sono riusciti a risalire alla persona al volante dell'auto al momento dell'incidente: si tratta di un uomo residente a Castel Volturno, che è stato denunciato; contestualmente, la vettura è stata posto sotto sequestro per gli accertamenti del caso, volti ad accertare con precisione la dinamica dell'incidente.

Marco Ioime investito e ucciso: stava attraversando sulle strisce

L'incidente che è costato la vita a Marco Ioime, come detto, si è verificato nella mattinata di lunedì 29 settembre. Il 44enne si trovava sulla Domitiana, nei pressi del bar Tropical e, quando ha attraversato la strada, sulle strisce pedonali, è stato travolto da un'automobile, il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso ma si è invece dato alla fuga. Soccorso dal 118, Marco Ioime è stato trasportato al Pronto Soccorso della Clinica Pineta Grande, dove è purtroppo deceduto nel pomeriggio dello stesso giorno.