Marco Chiantese, morto folgorato nella doccia a 35 anni: oggi i funerali a Pozzuoli Il giovane è morto lo scorso venerdì nella sua casa di Baia Verde, a Castel Volturno, nel Casertano, dove si era trasferito da poco. I funerali alle 16 di oggi nella sua Pozzuoli.

A cura di Valerio Papadia

Si terranno alle 16 di oggi, mercoledì 20 aprile 2022, i funerali di Marco Chiantese, il 35enne folgorato da una scarica elettrica mentre si trovava nella doccia lo scorso venerdì, 15 aprile. Le esequie del giovane si svolgeranno nella chiesa di San Massimo e Santa Maria Goretti a Licola, frazione del Comune di Pozzuoli, città della quale il 35enne era originario. Dopo il funerale, la salma di Marco Chiantese sarà inumata nel cimitero di Monte di Procida.

Marco, ucciso da una scarica elettrica nella doccia

La tragedia si è consumata, come detto, lo scorso venerdì 15 aprile, nell'abitazione del 35enne a Baia Verde, frazione di Castel Volturno, nella provincia di Caserta, dove si era trasferito da poco. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, Marco si trovava nella doccia quando è stato improvvisamente folgorato da una scarica elettrica: nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per il 35enne non c'è stato niente da fare, è deceduto sul colpo.

Tanti i messaggi che, nel corso degli ultimi giorni, sono apparsi sui social network in ricordo di Marco Chiantese. "Di te conservo il ricordo di un bravo ragazzo, compagno di scuola, o meglio, di classe alle superiori, oltre che un vicino di casa quando andavamo a scuola in autobus in inverno e con lo scooter con le mattinate di sole – scrive un amico sul social network -. Appena ho appreso questa notizia mi son passati nella testa tanti ricordi. Riposa in pace amico mio, la vita a volte è ingiusta e lo è stata con te".