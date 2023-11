Maratona Spaccanapoli 2023 a Napoli domani domenica 5 novembre: percorso, pista ciclabile e strade chiuse Pista ciclabile sul lungomare e strade chiuse domani, domenica 5 novembre 2023 per la maratona Spaccanapoli 2023, giunta alla sua quarantesima edizione.

A cura di Beatrice Tominic

Torna domani la quarantesima edizione della maratona Spaccanapoli, la gara podistica più antica che attraversa il centro del capoluogo partenopeo con una prima edizione che risale al 1982 organizzata dalla Uisp (Unione italiana sport per tutti). Domani torna l'appuntamento con la corsa: la gara competitiva si disputa su 10 chilometri, quella non competitiva su 5.

Il villaggio sportivo viene allestito già nella giornata di oggi, sabato 4 novembre, davanti a Palazzo San Giacomo: chi ancora non si è iscritto potrà farlo qui. Le chiusure al traffico veicolare partono invece da domani mattina alle 8 fino alle cessate esigenze, con orario previsto verso le 10.3o.

Il percorso della maratona Spaccanapoli

La maratona di domani si snoda su 10 chilometri per chi vuole impegnarsi nella corsa competitiva, su 5 per chi, invece, vuole mettersi alla prova senza dover partecipare alla gara. Il percorso totale, quello di 10 chilometri, parte da piazza Municipio e prosegue fino al punto di arrivo, lo stesso della partenza. Le strade chiuse al traffico veicolare sono:

Piazza Municipio;

Via Verdi;

Via San Carlo;

Via Vittorio Emanuele III;

Piazza Municipio;

Via Medina;

Via Monteoliveto;

Via S. Anna dei Lombardi;

Piazza Sette Settembre;

Piazza Dante;

Via Pessina;

Via Conte di Ruvo;

Via S. Maria di Costantinopoli;

Via S. Pietro a Maiella;

Piazza Miraglia;

Via dei Tribunali;

Via Duomo;

Via San Biagio dei Librai;

Piazzetta Nilo;

Piazza San Domenico Maggiore;

Via Benedetto Croce;

Piazza del Gesù;

Calata Trinità Maggiore;

Via Monteoliveto;

Via Medina;

Piazza Municipio;

Via Vittorio Emanuele;

Via San Carlo;

Piazza Trieste e Trento;

Piazza del Plebiscito;

Via Cesario Console;

Via Santa Lucia;

Via Partenope;

Via Caracciolo.

Da questo punto inizia il giro di boa, all'incrocio con viale Dohrn: le vie chiuse per quest'ultimo tratto sono:

Via Caracciolo;

Piazza Vittoria;

Via Partenope;

Via Santa Lucia;

Piazza del Plebiscito;

Via San Carlo;

Via Verdi;

Piazza Municipio (arrivo).

Oltre a queste vie il divieto di transito veicolare è stato disposto anche in Via S. Sebastiano e Via del Sole.

La mappa del percorso della maratona dal sito del Comune di Napoli.

La chiusura della pista ciclabile sul lungomare

Oltre alla chiusura al traffico veicolare, in occasione della maratone viene chiusa al transito delle bicicletta la Pista Ciclabile del lungomare, nel tratto da Piazza della Repubblica a Via Cesario Console: è qui che passano gli atleti che partecipano alla gara podistica.