Maratona di Napoli domenica 13 ottobre 2024, 3mila atleti e mezza città blindata: “Non prendete l’auto” Domenica 13 ottobre 2024 a Napoli si terrà la Neapolis Marathon. Dove saranno i villaggi, il percorso degli atleti e il piano traffico del Comune. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Tutto pronto per la Maratona di Napoli di domenica 13 ottobre 2024. Alla gara da 42 km, giunta alla sua IV edizione, si prevede la partecipazione di 3mila atleti. Saranno allestiti due villaggi per gli atleti della Neapolis Marathon dal 9 all'13 ottobre: uno in Piazza Plebiscito e l'altro in Piazza Trieste e Trento. La gara si terrà domenica 13, dalle 8,00 alle 14,00. Ma il piano di viabilità previsto dal Comune scatterà alle ore 7,00 per durare fino a cessate esigenze. Il percorso si dipanerà dal Lungomare a via Marina, con due giri di boa a largo Sermoneta e alla Rotonda Sant'Erasmo. Sospese le piste ciclabili, i varchi di accesso del porto saranno chiusi.

La Galleria Laziale resterà aperta e ci saranno cambi di senso in zona piazza Sannazaro per consentire alle auto provenienti da Fuorigrotta di andare verso Posillipo e verso il Corso Vittorio Emanuele. Ci saranno particolari accorgimenti per il passaggio dei maratoneti sul Lungomare tra via Partenope e via Nazario Sauro, dove ci sono i cantieri. Il dispositivo di traffico sarà comunque molto impattante per la circolazione. Il Comune di Napoli ha invitato i cittadini a lasciare l'auto privata a casa e ad utilizzare i mezzi pubblici. La Polizia Locale e altre forze dell'ordine vigileranno sul rispetto delle transenne e degli incroci ai varchi.

Il percorso degli atleti e le strade transennate

Gli atleti, domenica mattina, partiranno da piazza del Plebiscito attorno alle ore 8,00. Sul Lungomare, nella zona di via Caracciolo e Largo Sermoneta gli atleti percorreranno la strada in entrambi i sensi di marcia, ma senza passare per Mergellina. Le auto provenienti da via Posillipo in direzione piazza Sannazaro potranno circolare su via Mergellina con inversione del senso di marcia nel tratto tra via Posillipo e l'incrocio con via Orazio. Mentre il tratto di via Mergellina tra l'incrocio con via Orazio e piazza Sannazaro sarà a doppio senso, con obbligo per chi viene dalla piazza di svoltare a destra in via Orazio.

La rotatoria di piazza Sannazaro non sarà impegnata dagli atleti, che passeranno invece solo nella curva tra viale Gramsci e via Sannazaro che sarà transennata, in modo da consentire anche il passaggio di auto e bus. I veicoli che provengono da via Posillipo potranno passare di qui e raggiungere Corso Vittorio Emanuele. La Galleria Laziale resterà aperta, in modo da consentire a chi viene da Fuorigrotta di raggiungere sia il Corso Vittorio Emanuele che via Mergellina, con obbligo però, come detto, di svolta in via Orazio.

Il giro di boa degli atleti su viale Dhorn avverrà all'altezza dell'incrocio con via Caracciolo. I maratoneti passeranno in piazza della Repubblica, poi su un piccolo tratto della Riviera di Chiaia e quindi in viale Gramsci.

La maggiore criticità riguarda il passaggio sul Lungomare di via Partenope e via Nazario Sauro, attualmente occupato per metà dai cantieri per il restyling, che hanno lasciato liberi circa 5 metri di carreggiata. Gli atleti ci passeranno subito dopo l'inizio della gara, tutti compatti e freschi di partenza, scendendo in discesa da via Cesario Console e via Nazario Sauro. A questo punto troveranno una strettoia. Si è deciso allora di ridurre il cantiere per il periodo della gara. Subito dopo il primo passaggio degli atleti, sulla strada i volontari metteranno delle transenne, per creare un doppio senso per il secondo passaggio dei maratoneti. I pedoni potranno comunque camminare sui marciapiedi liberamente.

Il percorso degli atleti sarà il seguente:

via Cesario Console

via Nazario Sauro (con cantiere)

via Partenope (con cantiere)

piazza Vittoria

via Caracciolo

Rotonda Diaz

via Caracciolo

via Sannazaro

via Gramsci

piazza Sannazaro

via Sannazaro svolta a destra

via Caracciolo

Largo Sermoneta

Sermoneta (Boa)

via Caracciolo

Rotonda Diaz

via Caracciolo

piazza Vittoria

via Partenope (cantiere)

via Nazario Sauro (cantiere)

via Acton

giro nei giardini del Molosiglio

Molo San Vincenzo

via Acton

via Cristoforo Colombo

via Nuova Marina

via Amerigo Vespucci

Rotonda Lucci

Coso Lucci direzione Ponte della Maddalena

via Ponte della Maddalena

Rotonda Sant'Erasmo (boa)

via Alessandro Volta

via Amerigo Vespucci

via Nuova Marina

via Marchese Campodisola

piazza Bovio

Corso Umberto

via Depretis

svolta a sinistra piazza Municipio

via Vittorio Emanuele III

via San Carlo

piazza Trieste e Trento

piazza del Plebiscito (arrivo)

Il piano traffico del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli ha emanato un'apposita ordinanza con il piano di viabilità per l’evento “Neapolis Marathon" del 13 ottobre 2024.

Il dispositivo di circolazione prevede:

1) per il giorno domenica 13 ottobre 2024, dalle ore 7:00 fino a cessata esigenza:

a) il divieto di transito veicolare eccetto i veicoli di emergenza e di soccorso, delle Forze dell'Ordine e degli organizzatori, nelle seguenti strade: piazza del Plebiscito, nelle carreggiate antistanti l’edificio della Prefettura e l'edificio del Commiliter (palazzo Salerno), via Cesario Console, via Nazario Sauro, via Partenope, piazza Vittoria, via Francesco Caracciolo, Rotonda Diaz, via Sannazaro, piazza Sannazaro, viale Antonio Gramsci, piazza della Repubblica, viale Anton Dohrn, Largo Sermoneta, via Ammiraglio Ferdinando Acton, giardini Molosiglio, Molo S. Vincenzo, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, via Amerigo Vespucci, rotona Arnaldo Lucci, corso Arnaldo Lucci dir. Ponte della Maddalena, via Ponte della Maddalena, rotonda S. Erasmo, via Alessandro Volta, via Marchese Campodisola, piazza Bovio, corso Umberto I, piazza Nicola Amore, via Seggio del Popolo, via Agostino Depretis, Piazza Municipio, via Vittorio Emanuele III, via San Carlo, piazza Trieste e Trento;

b) il divieto di transito veicolare in: via Solitaria, piazzetta Salazar e rampe Paggeria, eccetto i veicoli dei residenti, dei disabili muniti di contrassegno H, di emergenza e di soccorso e delle Forze dell'Ordine che potranno circolare a senso unico alternato;

c) il senso unico di circolazione: c.1) in piazza Carolina, dalla confluenza di via Gennaro Serra a quella di via Chiaia; c.2) in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di via Gaetano Filangieri; c.3) in via Mergellina, dalla confluenza di via Posillipo a quella di via Orazio;

d) in via Mergellina, nel tratto compreso tra via Orazio e piazza Sannazaro, al fine di consentire il doppio senso di circolazione, sospendere la corsia preferenziale controversa e consentire la percorrenza a tutti i veicoli provenienti da via Posillipo e diretti a piazza Sannazaro;

e) in via Mergellina, per i veicoli provenienti da Piazza Sannazaro, obbligo di svoltare a destra all’incrocio con via Orazio;

f) la sospensione: f.1) in via Mergellina della corsia preferenziale; f.2) nelle strada impegnati dalla gara di cui al precedente punto a), della pista ciclabile e delle aree riservate alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo di linea f.3) in via Alessandro Dumas, via Santa Lucia, Piazza Carolina, Via San Carlo, Molo Beverello e, qualora presenti, in tutte le strada impegnate dalla gara di cui al precedente punto a), delle aree riservate alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi);

2) dalle ore 23:59 del 12 ottobre 2024 fino a cessate esigenze del giorno 13 ottobre 2024, il divieto di sosta con rimozione forzata in via Cesario Console, via Nazario Sauro, viale Antonio Gramsci, viale Anton Dhorn, via Francesco Caracciolo, altezza largo Sermoneta, lato chalet.