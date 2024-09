video suggerito

La Maratona di Napoli 2024 cambia percorso: troppi cantieri. A rischio il passaggio sul Lungomare Nell’edizione 2024 della Neapolis Marathon del 13 ottobre sarà esclusa via Mergellina. Il percorso arretrato sul lato di Corso Umberto I. Ma c’è il problema dei cantieri in via Partenope e via Nazario Sauro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Torna la Maratona di Napoli. L'edizione 2024 si terrà il 13 ottobre prossimo. Il villaggio dello sport e della dieta mediterranea, a quanto apprende Fanpage.it, sarà in piazza del Plebiscito, dal 9 al 14 ottobre. La Neapolis Marathon, infatti, avrà partenza e arrivo proprio da piazza del Plebiscito. Ma a meno di un mese dall'evento sportivo è ancora rebus sul percorso, che quest'anno cambierà. Dopo il caos traffico dello scorso anno, il Comune ha deciso di modificare il tragitto. Dopo varie ipotesi valutate, si è deciso di non coinvolgere via Mergellina, che sarà percorsa dalle auto in senso unico in direzione di piazza Sannazaro, con l'obbligo per chi è diretto a Posillipo di passare su via Orazio. Gli atleti quindi impegneranno Largo Sermoneta e poi passeranno su via Caracciolo, dove ci saranno le transenne al centro.

Ma c'è il problema di raggiungere i 42 km necessari per l'omologazione della gara. Per questo motivo, il giro di boa su Corso Umberto I è stato arretrato: non sarà prima di piazza Nicola Amore, ma all'altezza dell'incrocio con via Seggio del Popolo. E sarà necessaria la chiusura al traffico già all'incrocio con piazza Garibaldi. Il percorso andrà fatto una volta per chi partecipa alla mezza maratona e due volte per chi fa la maratona di 42 chilometri. La partenza è prevista alle 8,00 di mattina, la chiusura allo scadere della sesta ora, come da regolamento, alle ore 14,00.

Arriva la Maratona ma ci sono i cantieri sul Lungomare

L'altro problema riguarda la presenza dei cantieri di restyling del Lungomare di Napoli, su via Partenope e via Nazario Sauro, quest'anno molto più invasivi rispetto al 2023. I cantieri dell'Abc, infatti, occupano oltre metà della carreggiata, dove dovrebbero passare i maratoneti.

Ancora da chiarire, poi, se sarà chiusa la Galleria Laziale e i percorsi alternativi per le auto dirette a via Caracciolo e Corso Vittorio Emanuele. Piazza Sannazaro, infatti, sarà parzialmente occupata dalla gara. Mentre su via Mergellina ci sarà il senso unico di marcia tra via Orazio e via Posillipo.

Il problema di ordine pubblico

L'anno scorso la Maratona, un evento molto atteso e apprezzato, ha comportato però anche diversi problemi di ordine pubblico. L'area interessata dall'evento sportivo, infatti, è molto vasta. Nel 2023 si verificarono aggressioni agli agenti della Polizia Locale e tentativi di sfondamento dei posti di blocco. Anche per questi motivi, non è escluso che possa essere chiesto l'ausilio di volontari e che il Comune non autorizzi altri eventi per la stessa giornata.

Il piano viabilità del Comune per la Neapolis Marathon 2024

Per consentire lo svolgimento della Neapolis Marathon 2024 il 13 ottobre prossimo, dalle 8 alle 14, sarà predisposto un apposito piano traffico. È molto probabile che, come gli altri anni, sia disposto il divieto di sosta sulle strade principali, anticipato in particolare su Viale Gramsci, Viale Dohrn, via Cesario Console, il divieto di circolazione su via Serra e via Nardones e l'inversione del senso di marcia su via Mergellina. Saranno sospese molto probabilmente anche le piste ciclabili e spostati gli stazionamenti taxi e le fermate bus. Mentre potrebbero essere chiusi i varchi della zona portuale negli orari di passaggio degli atleti su via Acton e via Marina.

Al momento, il percorso stabilito dal Comune per la , a quanto apprende Fanpage.it, è il seguente:

Partenza ore 8,00, piazza del Plebiscito

via Cesario Console

via Nazario Sauro

via Partenope

Piazza Vittoria

Via Francesco Caracciolo

Rotonda Diaz

via Francesco Caracciolo

via Sannazaro

piazza Sannazaro

viale Gramsci

piazza della Repubblica

viale Anton Dohrn

Boa Anton Dohrn

piazza della Repubblica (giro intorno all'aiuola altezza Riviera di Chiaia)

viale Gramsci

piazza Sannazaro

via Sannazaro

svolta a destra

via Caracciolo

via Partenope

via Nazario Sauro

via Ammiraglio Ferdinando Acton

Giardini Molosiglio

Molo San Vincenzo

via Ammiraglio Ferdinando Acton

via Cristoforo Colombo

via Nuova Marina

via Amerigo Vespucci

Rotonda Armando Lucci

svolta a destra Ponte della Maddalena

via Ponte della Maddalena

Rotonda Sant'Erasmo (Boa)

via Alessandro Volta corsia tram

via Amerigo Vespucci corsia tram

via Nuova Marina corsia tram

via Marchese Campodisola

piazza Bovio

Corso Umberto I

piazza Nicola Amore

boa altezza via Seggio del Popolo

Piazza Nicola Amore

Corso Umberto I

piazza Bovio

via Depretis

svolta a sinistra piazza Municipio Mercadante

svolta a destra su nuova bretella lato fossato Maschio Angioino

Nuova bretella lato spalti Maschio Angioino

via Vittorio Emanuele III

via San Carlo

piazza Trieste e Trento

piazza del Plebiscito