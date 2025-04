video suggerito

Inferno traffico a Napoli: tre problemi bloccano la città. Il primo è il cantiere in via Acton Una combo di problemi paralizza la città dalle 7 del mattino. In crisi i collegamenti fra la zona occidentale e Chiaia. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Pierluigi Frattasi

Napoli paralizzata dal traffico questa mattina, martedì 15 aprile. Maltempo, con più persone del solito in auto, trasporti pubblici a rilento e cantieri in via Acton, ridotta a 2 corsie – resterà così per un anno, come anticipato da Fanpage.it – hanno mandato in tilt la circolazione, con lunghe code di auto e attese anche di un'ora per entrare nella city. Lavoratori pendolari esasperati e clacson impazziti in via Marina. La metro Linea 6 è rimasta ferma per quasi due ore sulla tratta Fuorigrotta-Mergellina, a partire dalle 7,30, – ha funzionato regolarmente, invece, da Mergellina a Municipio. Ha ripreso il sevizio poco prima delle 9. A causa del traffico si sono registrati forti ritardi anche su i bus. I lavori su via Acton sono entrati nel vivo ieri, lunedì 14 aprile, e si sono registrati grossi disagi, tanto che la commissione Trasporti ha proposto alcuni correttivi al piano viabilità.

Al Comune di Napoli le elezioni sindacali

Servizio regolare, invece, sulle metro Linea 1 e 2. Si registra anche la concomitante elezione degli Rsu del Comune di Napoli, la tre giorni di votazioni in 7 seggi per il rinnovo dei rappresentanti sindacali, che sta richiamando sui seggi dipendenti e agenti di Polizia Locale. Una dura prova del fuoco, insomma, per il piano traffico predisposto dal Comune di Napoli per la Settimana Santa di Pasqua 2025. Palazzo San Giacomo, infatti, ha previsto un affluenza in città di circa 1 milione di turisti.

Negli scorsi giorni, la task force interassessorile del Comune di Napoli si è riunita per predisporre il potenziamento di alcuni dei principali servizi destinati a migliorare l'accoglienza, i trasporti e la sicurezza in città fino al 4 maggio. Ogni sera, almeno una delle due funicolari del Vomero, Chiaia o Centrale, resterà operativa fino a tardi assicurando a cittadini e turisti la possibilità di muoversi comodamente tra il centro e la zona collinare anche nelle ore serali. Per la Linea 1 e le Funicolari, resta in vigore il prolungamento serale dell'orario nei weekend. Oggi, però, la Funicolare di Chiaia anticiperà la chiusura alle 22,30 per attività manutentive.

Di seguito le attività messe in campo per i trasporti dall'Assessorato alla Mobilità, guidato dall'assessore Edoardo Cosenza:

La Funicolare Centrale il venerdì e sabato effettua l'ultima corsa alle ore 02:00, domenica mercoledì e giovedì alle ore 00:30 e lunedì e martedì alle ore 22:30.

La il venerdì e sabato effettua l'ultima corsa alle ore 02:00, domenica mercoledì e giovedì alle ore 00:30 e lunedì e martedì alle ore 22:30. La Funicolare Chiaia il venerdì e sabato effettua l'ultima corsa alle ore 02:00, domenica, lunedì e martedì alle ore 00:30 e mercoledì e giovedì alle ore 22:30. Durante l'intero orario di esercizio è prevista una corsa ogni 10 minuti.Tutti i venerdì e sabato l'ultima corsa di metro linea1 da Piscinola è alle ore 01.20, da Centro Direzionale alle ore 01.32. Nelle giornate interessate dal prolungamento il corridoio di collegamento linea 1 e linea 2 del Museo chiuderà alle ore 23.15, e il corridoio uscita Porto stazione Municipio alle ore 22.00.

il venerdì e sabato effettua l'ultima corsa alle ore 02:00, domenica, lunedì e martedì alle ore 00:30 e mercoledì e giovedì alle ore 22:30. Durante l'intero orario di esercizio è prevista una corsa ogni 10 minuti.Tutti i venerdì e sabato l'ultima corsa di metro linea1 da Piscinola è alle ore 01.20, da Centro Direzionale alle ore 01.32. Nelle giornate interessate dal prolungamento il corridoio di collegamento linea 1 e linea 2 del Museo chiuderà alle ore 23.15, e il corridoio uscita Porto stazione Municipio alle ore 22.00. Metro L inea 1 , durante l'intero orario di esercizio è prevista una corsa ogni 9 minuti.

, durante l'intero orario di esercizio è prevista una corsa ogni 9 minuti. Metro Linea 6 , che collega il quartiere Fuorigrotta con piazza Municipio, ha ripreso le corse lungo tutta la tratta e continua a osservare l'orario 7-15.

, che collega il quartiere Fuorigrotta con piazza Municipio, ha ripreso le corse lungo tutta la tratta e continua a osservare l'orario 7-15. Tram: Per disincentivare l'uso delle auto nel centro cittadino e agevolare il parcheggio in prossimità dei terminal, sono stata potenziate linee tramviarie 412 e 421, tra parcheggio BRIN, piazza Garibaldi, piazza Municipio con mezzi in partenza ogni 7 minuti.

Per disincentivare l'uso delle auto nel centro cittadino e agevolare il parcheggio in prossimità dei terminal, sono stata con mezzi in partenza ogni 7 minuti. L' Ascensore di Monte Echia è accessibile da Santa Lucia dal lunedì alla domenica, dalle ore 07:00 alle ore 22:00. Si prevede il prolungamento fino a mezzanotte che sarà comunicato nei prossimi giorni da ANM.

è accessibile da Santa Lucia dal lunedì alla domenica, dalle ore 07:00 alle ore 22:00. Si prevede il prolungamento fino a mezzanotte che sarà comunicato nei prossimi giorni da ANM. ALIBUS . Il collegamento Porto-Stazione centrale-Aeroporto sarà garantito da 12 Alibus, dovuto in più rispetto all'ordinario, che, in caso di necessità, saliranno a 13. Su treni, funicolari e Alibus sarà possibile usare TAP&GO con pagamento con carta di credito o bancomat senza fare alcun biglietto.

. Il collegamento Porto-Stazione centrale-Aeroporto sarà garantito da 12 Alibus, dovuto in più rispetto all'ordinario, che, in caso di necessità, saliranno a 13. Su treni, funicolari e Alibus sarà possibile usare TAP&GO con pagamento con carta di credito o bancomat senza fare alcun biglietto. TAXI resta in vigore fino a metà giugno in via sperimentale la nuova disciplina dei turni per garantire il servizio nel weekend nelle fasce pomeridiane e serali anche nei periodi di maggiore affluenza.