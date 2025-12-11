Maradona e San Gennaro diventano giocattoli da costruire con i mattoncini: l’omaggio di Leonetti ai 2.500 anni di Napoli

Il noto negozio di giocattoli napoletano ha creato una linea di mattoncini da costruire che riproducono i simboli rappresentativi di Napoli, tra personaggi e monumenti.

Fondata il 21 dicembre del 475 avanti Cristo da coloni greci con il nome di Neapolis, tra pochi giorni Napoli compirà 2500 anni. Un compleanno che, dall'inizio di questo 2025, viene celebrato – e sarà ancora celebrato – con tantissime iniziative. Tra queste rientra anche quella di Leonetti, noto negozio di giocattoli della città, che ha deciso di dedicare a Napoli una serie di giocattoli della linea "Leonetti Bricks": si tratta di costruzioni di mattoncini che rappresentano i simboli più significativi della città, da Diego Armando Maradona ai monumenti più famosi di Napoli, passando per la creazione più recente, dedicata al Santo Patrono, San Gennaro.

Il giocattolo sospeso a Natale per i bimbi in difficoltà

La collezione di giocattoli da costruire con i mattoncini dedicata a Napoli è stata presentata anche al sindaco Gaetano Manfredi. Un'occasione, per Leonetti Giocattoli per ribadire la sua adesione a una iniziativa del Comune di Napoli che, da anni, si pone l'obiettivo di aiutare, per Natale, i bimbi più bisognosi. Si tratta del giocattolo sospeso, che l'iniziativa ben più nota del caffè sospeso: da Leonetti – e da altri negozi di giocattoli in città – dal 6 dicembre al 6 gennaio è possibile acquistare un giocattolo e lasciarlo "sospeso", in dono per chi è più in difficoltà. "Un piccolo gesto che fa una grande differenza" il commento di Leonetti Giocattoli.