Mappa europea Ecdc sul rischio Covid: la Campania migliora e passa dal rosso all’arancione La nuova mappa settimanale del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie sulla diffusione del Covid in Europa segna un miglioramento per la Campania, che passa dall’essere rossa ad arancione. Peggiorano invece Lazio e Molise che si tingono rispettivamente di rosso e di arancione.

A cura di Federica Grieco

La Campania registra un miglioramento rispetto alla scorsa settimana per quanto riguarda la sua situazione epidemiologica, passando da rossa ad arancione. A renderlo noto è l'aggiornamento del 2 settembre della mappa settimanale dell'Ecdc, il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, che segnala lo stato di diffusione del Covid-19 nell'Unione europea.

Peggiora invece il Lazio, che si tinge di rosso, mentre il Molise passa dal verde all'arancione. Questi sono i principali cambiamenti riportati dalla mappa epidemiologica. Passano poi in rosso anche Toscana, Marche, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Tutte le altre regioni, invece, sono in arancione.

Situazione europea

Sul piano europeo, tutta la parte occidentale del continente risulta in rosso. Resta quindi stabile la situazione nella penisola iberica, con Portogallo e Spagna ancora tinte di rosso. Una sola regione, quella delle Asturie, è passata invece in arancione. Rosse anche Germania e Francia, ad eccezione dei territori del Sud e della Corsica, che restano rosso scuro. Stessa situazione in Grecia. Va meglio nella parte orientale dove prevale il colore verde.

I colori della mappa

La mappa dell'Ecdc segna in verde tutte le regioni che hanno meno di 25 casi ogni 100mila abitanti nelle ultime due settimane. Inoltre, il tasso di positività di queste aree deve essere inferiore al 4%. In fascia arancione rientrano, invece, le zone con meno di 50 casi ogni 100mila abitanti, se il tasso di positività è uguale o superiore al 4%, oppure quelle tra i 25 e i 150 casi con un tasso inferiore al 4%. Le regioni rosse sono invece quelle che nelle ultime due settimane hanno fatto registrare tra i 150 e i 500 casi ogni 100mila abitanti. Infine, si tingono di rosso scuro quelle che zone con più di 500 casi ogni 100mila abitanti.