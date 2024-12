Mano mozzata a operaio 28enne in nero nella cartiera cinese a Ponticelli: è grave in ospedale

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Operaio mutilato della mano mentre lavora ad una bobina metallica in una cartiera cinese. La vittima è un giovane pakistano di 28 anni, che lavorava in nero e che è rimasto gravemente ferito. Nell'incidente sul lavoro, il giovane, ha perso metà della mano sinistra, rimasta tranciata dal macchinario. L'uomo è stato immediatamente soccorso dai presenti e trasportato d'urgenza all'Ospedale del Mare di Ponticelli, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata e in gravi condizioni.

Incidente sul lavoro nella cartiera a Ponticelli

L'incidente, a quanto si apprende, è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 21 dicembre 2024 in una ditta di produzione di carta che si trova in via Argine a Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della stazione di Ponticelli. Poi raggiunti dai colleghi del NIL, il Comando per la Tutela sul lavoro, e da personale dell'Asl Napoli 1 Centro.

Le indagini dei carabinieri: ditta sequestrata

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai militari dell'Arma, l'operaio pakistano di 28 anni, in nero, avrebbe subito una grave ferita alla mano sinistra, mentre lavorava ad una bobina metallica. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso le indagini. I carabinieri hanno eseguito i primi accertamenti e raccolto le testimonianze. All'esito dei primi controlli, il titolare della ditta è stato denunciato: si tratta di un 30enne di origini cinesi. Mentre la ditta è stata sequestrata. Sono anche scattatele sanzioni da parte del personale ASL e dei militari del NIL. La vittima è stata portata all’ospedale del Mare, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata.