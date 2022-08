Mangia al ristorante del lido e non paga, poi minaccia di morte il gestore col pugnale: “Sono del clan” Lite a Varcaturo. L’uomo arrestato dalla polizia per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, minacce, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di armi.

Pranza al ristorante del lido con tutta la famiglia, poi torna tranquillamente in spiaggia senza pagare il conto. Quando il gestore si avvicina per chiedergli spiegazioni caccia un coltello con dieci centimetri di lama e lo minaccia di morte: "Sono del clan". È accaduto ieri pomeriggio in uno stabilimento balneare in via Marina di Varcaturo, a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Sul posto sono arrivati gli agenti del Commissariato Giugliano-Villaricca, che hanno individuato l’aggressore che è stato, non senza difficoltà, bloccato e trovato in possesso di un coltello a serramanico con la lama della lunghezza di 10 centimetri, A.M., 44enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, minacce, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Le forze dell'ordine, che erano impegnate in un servizio di controllo del territorio, sono intervenute a seguito della segnalazione di una lite, su disposizione della Centrale Operativa. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati subito avvicinati dal titolare della struttura il quale ha raccontato che, poco prima, il cliente aveva consumato un pasto insieme alla famiglia presso il ristorante dello stabilimento per poi tornare sulla spiaggia senza pagare il conto, tra la sorpresa del personale. A quel punto, il gestore si è avvicinato al cliente per chiedergli spiegazioni del gesto. L'uomo, allora, dopo aver inveito contro di lui, lo ha minacciato di morte con un coltello affermando di appartenere a sodalizi criminali attivi nella zona.