Giunta Manfredi, nel M5S l’area Di Maio al sindaco: scelte in Giunta rappresentano solo Fico, vogliamo collegialità Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a pochi giorni dalla composizione della sua giunta, si trova davanti la prima grana politica. Il MoVimento 5 stelle è spaccato c’è una parte che fa riferimento a Luigi Di Maio che non si sente rappresentata dalle scelte in Giunta. Motivo: sarebbero state decise unilateralmente da Roberto Fico.

A cura di Ciro Pellegrino

Prima grossa grana politica per il neo sindaco di Napoli Gaetano Manfredi dopo la composizione della sua giunta. Una lettera firmata da 3 consiglieri comunali di maggioranza (Flavia Sorrentino, Gennaro Demetrio Paipais e Fiorella Saggese), tutti ascrivibili all'area del MoVimento 5 stelle che fa riferimento al ministro Luigi Di Maio, sottoscritta anche da 19 consiglieri di Municipalità, esterna il suo malcontento verso la nuova squadra di palazzo San Giacomo.

Motivo? I 5s firmatari non si sentono rappresentati dalle scelte di Roberto Fico per la giunta e chiedono di essere coinvolti direttamente nelle scelte che riguarderanno Comune e Municipalità.

In pratica, secondo quando raccontato nella missiva, ora nelle mani del nuovo sindaco (è stata protocollata poco dopo le ore 19), la scelta sugli assessori in quota 5s sarebbe stata presa in autonomia dallo storico esponente dei cinque stelle napoletani, ora presidente della Camera, senza concertazione con i neo eletti che in numero maggiore, come si evince dalle sottoscrizioni, non rispondono a Fico. Ci sarà dunque un faccia a faccia tra i consiglieri dell'area Di Maio e il prof?