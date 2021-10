Napoli, Manfredi vara la giunta comunale: verso la presentazione Pronta la nuova giunta comunale del sindaco Gaetano Manfredi. Si pensa di presentarla domani mattina a Palazzo San Giacomo, ma non sono esclusi slittamenti per gli ultimi ritocchi. Il nuovo primo cittadino per la formazione della squadra di governo ha pensato a una giunta in due fasi: fuori i consiglieri per il primo anno, dentro solo tecnici e amministratori di alto profilo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Pronta la nuova giunta comunale del sindaco Gaetano Manfredi. La presentazione è prevista per domani mattina a Palazzo San Giacomo, ma non sono esclusi slittamenti per gli ultimi ritocchi. Il nuovo primo cittadino per la formazione della squadra di governo ha pensato a una giunta in due fasi: nel primo anno personalità di altissimo profilo, con docenti universitari e tecnici. Il segno di una svolta nella guida della città e di prospettiva per il rilancio di Napoli. In questo scenario non ci sarà spazio i consiglieri comunali eletti. La seconda fase della consiliatura, invece, tra un anno e mezzo o due anni, potrebbe aprirsi alla politica, essendo destinata più alla gestione, con il possibile innesto di personalità dal mondo della politica. Questo il succo degli incontri che si sono tenuti in questi giorni tra Manfredi e il presidente della Regione, Vincenzo De Luca.

A De Luca i due manager più importanti del Municipio

Il governatore, del resto, ha già piazzato a Palazzo San Giacomo le due pedine più importanti. Pasquale Granata, ex renziano, oggi vicinissimo all'ex sindaco di Salerno, che rivestirà la carica di direttore generale. Granata è la mente dietro il concorsone Formez per le 10mila assunzioni lanciato dalla Regione Campania, prima delle elezioni regionali che hanno sancito il trionfo di De Luca nel 2020. Il direttore generale è anche colui che firma tutte le assunzioni al Comune. La seconda casella deluchiana è quella del capo di gabinetto del Comune, per la quale è stata scelta Maria Grazia Falciatore, vice capo di gabinetto di Vincenzo De Luca a Palazzo Santa Lucia, ma in precedenza braccio destro per un decennio dell'ex governatore Antonio Bassolino.

La squadra degli assessori

Manfredi sta concludendo in queste ore il confronto con i partiti. Per conoscere i nomi dei nuovi assessori, quindi, bisognerà aspettare l'ufficialità. Intanto, Granata si è già insediato nella sua stanza come city manager a Palazzo San Giacomo e oggi ha avuto un incontro con l'ex assessore al Bilancio della Iervolino, Enrico Cardillo. Tra gli ingressi in giunta potrebbe esserci Edoardo Cardillo, fratello di Enrico, avvocato penalista, che potrebbe avere la delega allo Sport. Per quanto riguarda le altre nomine, nella squadra dei 12 assessori ci saranno sicuramente l'ex questore di Napoli, Antonio De Iesu, con delega alla Sicurezza e Polizia Municipale, e il presidente dell'ordine degli Ingegneri, Edoardo Cosenza, che avrà le Opere Pubbliche, che in questi giorni ha effettuato anche dei sopralluoghi presso la Galleria Quattro Giornate, chiusa per infiltrazioni d'acqua. Pier Paolo Baretta, ex sottosegretario al Mef di area Pd, dovrebbe avere la delega al Bilancio. Baretta 72 anni, veneziano, è stato parlamentare Pd per dieci anni e poi sottosegretario. Nel 2020 è stato candidato della coalizione Pd-centrosinistra a sindaco di Venezia ma è stato sconfitto al primo turno dal candidato di centrodestra. L'altra casella per il Pd dovrebbe essere colmata da Teresa Armato.