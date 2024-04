video suggerito

Stadio del Napoli, Manfredi: “Priorità al Maradona, per Bagnoli i problemi sono i vincoli” Gaetano Manfredi torna a parlare della questione stadio: “A Napoli la priorità è il Maradona. Siamo aperti ad altre soluzioni, Bagnoli ha una serie di vincoli” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

"L'opzione Stadio Maradona è quella più fattibile per la tempistica, ma siamo aperti ad altre discussioni, purché si raggiunga l'obiettivo concreto di fare uno stadio moderno". Il sindaco Gaetano Manfredi risponde così sulla questione stadio ai cronisti presenti a margine della cerimonia per la cittadinanza onoraria di Napoli a Gianni Minoli. Una questione che si trascina fin dai tempi dell'ultimo mandato di Rosa Russo Iervolino e che è proseguita per due interi mandati di Luigi De Magistris ed è arrivata ora anche sul suo tavolo: dall'altra parte, l'interlocutore è sempre lo stesso, il Calcio Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Il patron azzurro è tornato a parlare della possibilità di costruire un impianto a Bagnoli, non molto distante da Piazzale Tecchio dove attualmente sorge il Maradona: ma l'ipotesi non sembra convincere il primo cittadino napoletano. "Su Bagnoli c'è un problema tecnico: il piano urbanistico tiene conto di una serie di vincoli e c'è un vincolo ambientale, ad esempio nella zona del parco dello sport non è possibile realizzare volumi aggiuntivi. Ci sono tempistiche programmate per interventi di bonifica", ha spiegato Gaetano Manfredi, aggiungendo che "stravolgere completamente le previsioni costruite in tanti anni non è assolutamente facile".

Il problema principale, infatti, è relativo al tempo: per gli Europei del 2032, che l'Italia ospiterà assieme alla Turchia, sono già stati scelti tre stadi, ovvero lo Stadio Olimpico di Roma, l'Allianz Stadium di Torino, e il Giuseppe Meazza di Milano. Ne restano da scegliere due, e non sarà facile: Napoli è in pole position, ma servirà una forte riqualificazione dell'impianto per averne la certezza. "I tempi che abbiamo davanti per gli Europei sono molto stretti", ha aggiunto ancora Manfredi, "Dobbiamo parlare tecnicamente nel merito delle cose per capire quello che è fattibile e quello che non è fattibile, altrimenti è molto difficile raggiungere gli obiettivi. Avere uno stadio importante a Napoli riguarda la città in primo luogo, la società, il governo nazionale".