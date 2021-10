Manca l’acqua al Vomero, al Rione Alto e a Ponticelli, fornitura interrotta per guasto alle condutture Interrotta improvvisamente la fornitura idrica in diverse strade del Vomero e del Rione Alto, nella zona collinare di Napoli, e a Ponticelli, nella periferia Est. L’Abc ha informato gli utenti tramite i social: si tratta di interventi in urgenza per guasti sulle condutture. Al Rione Alto l’acqua è tornata a partire dalle 11:30 di oggi, mentre nelle altre due zone i lavori sono ancora in corso.

A cura di Redazione Napoli

Diverse strade del Rione Alto e del Vomero, nella zona collinare di Napoli, e di Ponticelli sono rimaste senz'acqua per un guasto alle condutture; al momento, le 13:50 di domenica 24 ottobre, la fornitura è ancora interrotta al Vomero e a Ponticelli. L'intervento, predisposto in urgenza, è ancora in corso. Per consentire i lavori l'Abc ha dovuto interrompere la fornitura idrica, tantissimi gli utenti che in queste ore stanno tempestando di chiamate i centralini dell'azienda per avere aggiornamenti sui lavori e sulle tempistiche.

Il primo intervento era stato annunciato tramite i social alle 21:43 di ieri sera. "Nella zona di via San Giacomo dei Capri – si legge nel post sulla pagina ufficiale di Abc Napoli – si è resa necessaria con urgenza l'interruzione del servizio idrico. Il ripristino del servizio è previsto per la mattinata di domani (quindi di oggi, domenica 24 ottobre, ndr)". La fornitura è stata ripristinata a partire dalle 11:30 di oggi.

Il secondo guasto, anche quello con interruzione d'urgenza, è stato invece segnalato con le stesse modalità alle 8:01 di oggi e riguarda la zona di via Palizzi. L'Abc ha informato che "il ripristino del servizio è previsto per il tardo pomeriggio di oggi". Poco dopo, alle 9, il terzo avviso, relativo questa volta a Ponticelli, nella zona di viale Margherita: "ABC informa che si è resa necessaria con urgenza l'interruzione del servizio idrico.Il ripristino del servizio è previsto per la mattinata di oggi".