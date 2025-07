Invasione di blatte tra Arenella e Rione Alto: “Escono all’improvviso in massa dai tombini”

Immagine di repertorio

"C’è un’anomala esplosione di blatte nella zona del Rione Alto e dell'Arenella. Escono all’improvviso sulle strade terrorizzando la gente. Purtroppo, è capitato la settimana scorsa in piazza Arenella e Salita Arenella, dove negozianti e residenti hanno dovuto fare ricorso alle scope. Occorre subito mettere in atto un'attività di disinfestazione". A lanciare l'allarme è Rino Nasti, consigliere della V Municipalità, Vomero-Arenella, dei Verdi.

Una grossa invasione di blatte al Rione Alto, secondo quanto denunciato dagli abitanti, si sarebbe registrata lunedì scorso, in occasione anche delle forti piogge che hanno colpito Napoli, anche se di breve durata. A seguito della bomba d'acqua i fastidiosi insetti sono emersi dai tombini e dalle caditoie dell'acqua piovana, riversandosi improvvisamente in strada, forse per sfuggire all'acqua che si andava accumulando nelle condotte fognarie. Il Comune di Napoli ha provveduto negli scorsi mesi alla deblattizzazione, ma sembra che l'intervento non sia stato risolutivo.

Nasti (Verdi): "Intervenga l'Asl"

"Evidentemente – commenta Nasti – il piano antilarvale del periodo primaverile ed il trattamento adulticida della stagione estiva non hanno sortito gli effetti sperati. Considerando che ormai la gente si arrangia da sola, con i condomini che ingaggiano ditte apposite per la deblattizzazione, c’è solo da augurarsi che la ASL Napoli 1 riesca a far fronte a questa ennesima emergenza, peraltro con caratteristiche di anomalia, stante il fatto che queste fuoriuscite di massa diurne sono rare. Le blatte non dovrebbero uscire alla luce del sole perché le infastidisce molto".